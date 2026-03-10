Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm hành vi găm hàng xăng dầu

Sáng 10/3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp về tình hình kinh doanh và nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi găm hàng, đầu cơ, tích trữ để trục lợi, gây mất ổn định thị trường.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố và kết nối trực tuyến đến Ủy ban Nhân dân các xã, phường.

Trước biến động của thị trường xăng dầu và tâm lý tích trữ của một bộ phận người dân, Hà Nội yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, đầu cơ, bảo đảm nguồn cung ổn định cho sản xuất và đời sống.

Chủ động kịch bản bảo đảm nguồn cung

Theo báo cáo của Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong, thời gian gần đây, thị trường năng lượng thế giới biến động mạnh do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, kéo theo biến động giá xăng dầu trong nước.

Trước tình hình này, các cơ quan chức năng và doanh nghiệp đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường.

Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của Hà Nội bình quân khoảng 150.000m3 mỗi tháng, trong đó xăng khoảng 110.000m3 và dầu khoảng 40.000m3. Thành phố có 453 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động, nguồn cung chủ yếu từ các doanh nghiệp đầu mối như Petrolimex Hà Nội, Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội, PVOIL Hà Nội cùng các thương nhân phân phối.

Mua, bán xăng tại điểm kinh doanh xăng, dầu Petrolimex. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Trên địa bàn cũng có ba kho xăng dầu thương mại lớn gồm Tổng kho Đức Giang, kho Đỗ Xá và kho Nam Phong, với tổng sức chứa khoảng 120.000m3, góp phần quan trọng trong việc dự trữ và điều tiết nguồn cung cho thị trường Thủ đô. Trong các ngày từ 6 đến 8/3, nhiều cửa hàng xăng dầu tại khu vực nội đô ghi nhận lượng phương tiện đến mua nhiên liệu tăng đột biến. Một số cửa hàng phải tạm dừng bán do chưa kịp bổ sung nguồn. Tuy nhiên, đến ngày 9/3, tình hình đã cơ bản ổn định, đa số cửa hàng hoạt động bình thường trở lại.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, hiện tượng người dân đổ xô mua xăng dầu thời gian qua chủ yếu xuất phát từ tâm lý lo ngại và xu hướng tích trữ, chưa phản ánh đúng nhu cầu tiêu dùng thực tế. Việc tích trữ xăng dầu trong can, thùng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các sở, ngành theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hà Nội từng nhiều lần đối mặt với khó khăn về chuỗi cung ứng, đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19. Do đó, việc chủ động phương án điều hành thị trường xăng dầu là nhiệm vụ quan trọng nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế-xã hội.

Thành phố cũng kiến nghị các cơ quan Trung ương nghiên cứu giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu, đa dạng hóa nguồn nhập khẩu và tăng cường năng lực dự trữ năng lượng trong dài hạn. Hà Nội đang rà soát quy hoạch hệ thống kho dự trữ, hướng tới nâng khả năng dự trữ nhiên liệu lên mức 6 tháng đến 1 năm trong các tình huống bất thường.

Kiên quyết xử lý đầu cơ, găm hàng

Trước diễn biến phức tạp của thị trường những ngày qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới và trong nước biến động mạnh, việc bảo đảm nguồn cung năng lượng cho Thủ đô là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Thành phố yêu cầu các sở, ngành và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tập trung triển khai các giải pháp ổn định thị trường, ưu tiên phân bổ nhiên liệu cho các lĩnh vực thiết yếu như sản xuất, vận tải và các công trình trọng điểm.

Đồng thời, lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu lực lượng quản lý thị trường, Công an và các cơ quan chức năng phải tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kiên quyết xử lý các hành vi găm hàng, đầu cơ, tích trữ để trục lợi. Các địa phương cũng được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền để người dân yên tâm về nguồn cung, tránh tâm lý tích trữ không cần thiết, góp phần giữ ổn định thị trường và bảo đảm hoạt động bình thường của nền kinh tế Thủ đô.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đưa ra một số giải pháp cần ưu tiên trước hết cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và thi công các công trình xây dựng, đặc biệt là các dự án trọng điểm của thành phố. Những phương tiện, máy móc phục vụ thi công như xe vận tải, máy đào, máy xúc và thiết bị chuyên dụng phải được bảo đảm nhiên liệu để các công trình duy trì tiến độ.

Mua, bán xăng tại điểm kinh doanh xăng dầu Petrolimex Trần Quang Khải, Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Cùng với đó, thành phố yêu cầu bảo đảm nguồn nhiên liệu cho hệ thống vận tải công cộng, bao gồm xe buýt, taxi và các phương tiện vận chuyển hành khách, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại thiết yếu của người dân; tiếp đó là bảo đảm nhu cầu sinh hoạt, đi lại của người dân, đồng thời có cơ chế phân bổ hợp lý để tránh tình trạng thiếu hụt cục bộ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính và kinh tế của cả nước, vì vậy việc bảo đảm nguồn năng lượng cho Thủ đô là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Thành phố sẽ chủ động làm việc với Bộ Công Thương và các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu để ưu tiên nguồn cung cho Hà Nội trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động./.

Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh, sản xuất và phân phối xăng dầu yêu cầu chủ động nguồn cung, thực hiện nghiêm kế hoạch nhập khẩu, dự trữ, bảo đảm cung ứng đầy đủ.