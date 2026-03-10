Bộ Công Thương yêu cầu quyết liệt triển khai hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh

Bộ Công Thương vừa có văn bản số 1485/BCT-PC về việc đôn đốc tập trung triển khai Kế hoạch, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh năm 2026.

Theo đó, Bộ yêu cầu các đơn vị quyết liệt triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh theo Quyết định số 332/QĐ-BCT ngày 24/2/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, trong đó bố trí nguồn nhân lực, kinh phí từ ngân sách của Bộ để thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh của Bộ Công Thương trong ngành và lĩnh vực quản lý nhà nước theo kế hoạch của Bộ.

Cùng với đó, các đơn vị chủ động rà soát, đánh giá thực tiễn, nhận diện những khó khăn, vướng mắc, nghiên cứu và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh thuộc phạm vi quản lý gửi về Bộ Công Thương (Vụ Pháp chế) trước ngày 31/3/2026.

Ngoài ra, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị tổ chức các hội nghị đối thoại/diễn đàn; bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ để nâng cao năng lực, nhận thức và trách nhiệm trong triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cung cấp thông tin pháp lý, giải quyết các vướng mắc về vấn đề pháp lý theo quy định.

Các đơn vị cũng được giao tham mưu tổ chức đối thoại giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh thuộc phạm vi quản lý.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải kịp thời tiếp nhận, giải đáp vướng mắc pháp lý, cung cấp các thông tin pháp lý cho doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh theo lĩnh vực quản lý theo đúng quy định, trong đó: Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý đối với quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp theo quy định tại Điều 7 Nghị định 55/2019/NĐ-CP. Việc báo cáo kết quả thực hiện, đề nghị gửi về Bộ Công Thương (Vụ Pháp chế) trước ngày 30/5/2026.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ trả lời vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh trong phạm vi quản lý (bằng văn bản, trên Hệ thống phản ánh, kiến nghị văn bản quy phạm pháp luật); gửi Báo Công Thương cập nhật lên Cổng thông tin điện tử của Bộ trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày văn bản được ký ban hành đối với văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật, văn bản trả lời của Bộ đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh trong áp dụng chung về pháp luật.

Các đơn vị cũng được giao nghiên cứu đổi mới các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh theo hướng bám sát tình hình thực tiễn, các khó khăn, vướng mắc và nhu cầu của doanh nghiệp.

Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng các chương trình truyền thông chính sách, chuyên mục nâng cao kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

Các cán bộ đầu mối theo dõi công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh của đơn vị mình, đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên về Bộ Công Thương (Vụ Pháp chế) và đột xuất theo yêu cầu hoặc đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền./.

