Xung đột tại Trung Đông: Iran tiếp tục tấn công đáp trả trên quy mô khu vực

Ngày 10/3, quân đội Iran xác nhận đã sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công chính xác vào một nhà máy sản xuất vũ khí và trung tâm thu nhận dữ liệu vệ tinh tình báo của Israel tại thành phố Haifa, miền Bắc Israel.



Theo tuyên bố của quân đội Iran, cơ sở quân sự bị nhắm mục tiêu đóng vai trò quan trọng trong sản xuất vũ khí và có tầm quan trọng chiến lược đối với Israel.

Trong khi đó, trung tâm thu nhận dữ liệu vệ tinh đóng vai trò điều phối quản lý các hoạt động vệ tinh trinh sát của Israel.



Trước đó cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo phát động đợt tấn công tên lửa thứ 35 nhắm vào các mục tiêu ở Tel Aviv và Beit Shemesh, cũng như các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Trong một tuyên bố khác, IRGC nhấn mạnh ngoài các căn cứ quân sự, một sân bay và các bệ phóng tên lửa bí mật ở Israel thì căn cứ không quân Al Dhafra của Mỹ ở Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) và một căn cứ tại Bahrain cũng nằm trong số các mục tiêu bị nhắm tới.



Trước các đợt tập kích dồn dập của Iran, mạng lưới phòng không của nhiều quốc gia Arập đã kích hoạt báo động.



Tại Saudi Arabia, Bộ Quốc phòng nước này cho biết đã đánh chặn thành công 6 tên lửa đạn đạo nhắm vào căn cứ không quân Prince Sultan. Phóng viên TTXVN tại Trung Đông – Bắc Phi dẫn nguồn tin khu vực cho biết Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Nội các đã tiến hành phiên họp trực tuyến về các hành động quân sự gần đây của Iran nhằm vào nước này và các nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) cũng như một số quốc gia Arập khác.

Saudi Arabia chỉ trích Iran vi phạm các công ước và luật pháp quốc tế khi nhắm mục tiêu vào các cơ sở dân sự, sân bay và cơ sở dầu mỏ; đồng thời khẳng định vương quốc này có toàn quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và ngăn chặn các hành động gây hấn.



Tại UAE, Bộ Quốc phòng nước này thông báo hệ thống phòng không đã đáp trả các mối đe dọa tên lửa và thiết bị bay không người lái xuất phát từ Iran.

Người dân tại Dubai được yêu cầu trú ẩn khẩn cấp trước khi lệnh báo động được dỡ bỏ. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng UAE, trong 11 ngày qua, các hệ thống phòng thủ duy trì tỷ lệ đánh chặn lên tới 94% đối với 1.475 cuộc tấn công bằng UAV và 92% đối với 270 cuộc tấn công bằng tên lửa.



Tại Kuwait, quân đội thông báo lưới phòng không đã phá hủy 4 UAV xâm nhập không phận. Trong số này có 1 UAV cố tiếp cận trung tâm logistics Victoria của Mỹ gần sân bay Baghdad.



Cuộc chiến tại Trung Đông - nổ ra từ ngày 28/2 sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran, dẫn đến các đòn đáp trả trên diện rộng của Tehran - đã để lại những hậu quả nặng nề.

Theo thông tin từ phía Iran, số người thiệt mạng tại nước này đã vượt 1.200 người. Nhiều di sản thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận như Cung điện Chehel Sotoun, Quảng trường Naqsh-e-Jahan (Isfahan) và Cung điện Golestan (Tehran) đã bị hư hại nghiêm trọng do các đợt không kích. Lãnh sự quán Nga tại thành phố Isfahan của Iran cũng bị hư hại do dư chấn từ một vụ nổ lớn gần đó.



Về phía Mỹ, Lầu Năm Góc xác nhận có 7 người thiệt mạng và 140 binh sĩ bị thương kể từ khi chiến dịch bắt đầu. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump nhận định các mục tiêu của Mỹ tại Iran về cơ bản đã "hoàn tất."



Giới chuyên gia nhận định khu vực Trung Đông đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc chiến toàn diện với sự tham gia trực tiếp của nhiều quốc gia. Cộng đồng quốc tế khẩn thiết kêu gọi các bên kiềm chế và quay trở lại bàn đàm phán để tránh một thảm họa nhân đạo tồi tệ hơn./.

