Một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới của UAE tạm dừng hoạt động

Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco vừa đưa ra cảnh báo khẩn cấp về những hậu quả từ xung đột Trung Đông đối với thị trường dầu mỏ thế giới, sau khi một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã phải tạm dừng hoạt động sau một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Mặc dù các nhà chức trách chưa xác nhận liệu nhà máy có bị đánh trúng trực tiếp hay không, nhưng nguồn tin cho biết việc dừng vận hành được thực hiện như một biện pháp "phòng ngừa" an toàn.

Nhà máy đặt tại khu công nghiệp Ruwais tại Abu Dhabi thuộc sở hữu của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Abu Dhabi (Adnoc), hiện được xếp hạng là nhà máy lọc dầu đơn lẻ lớn thứ tư trên thế giới.

Trong bối cảnh đó, Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco, ông Amin H. Nasser cảnh báo cuộc xung đột đang gây ra những hậu quả "thảm họa" đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu, đồng thời gây ra phản ứng dây chuyền nghiêm trọng lên hàng không, nông nghiệp, ôtô và nhiều ngành công nghiệp khác.

Ông khẳng định đây là cuộc khủng hoảng lớn nhất mà ngành dầu khí khu vực từng đối mặt và kêu gọi sớm khôi phục hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz.

Saudi Aramco cũng công bố lợi nhuận ròng năm 2025 giảm 12,1% do chịu áp lực từ nguồn cung tăng cao, thuế quan từ Mỹ và các cơn gió ngược kinh tế. Tập đoàn này cũng thông báo chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 3 tỷ USD trong 18 tháng tới, nhằm trấn an nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường năng lượng chao đảo.

Tình hình tại vùng Vịnh đang trở nên vô cùng nguy cấp khi Iran liên tiếp tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu. Ngoài khu công nghiệp Ruwais, tổ hợp Ras Tanura - một trụ cột của ngành năng lượng Saudi Arabia - cũng bị nhắm mục tiêu, buộc phải tạm dừng một số hoạt động. Hàng loạt quốc gia vùng Vịnh như Qatar và Kuwait đã phải tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với các hợp đồng xuất khẩu./.

