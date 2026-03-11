Iran kêu gọi LHQ và Hội đồng Bảo an thể hiện lập trường "mạnh mẽ hơn"

Ngày 10/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi kêu gọi Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thể hiện lập trường “mạnh mẽ hơn” để phản đối các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Trong cuộc điện đàm, ông Araghchi nhấn mạnh vai trò của Liên hợp quốc trong việc duy trì hòa bình, đồng thời cho biết chính phủ và người dân Iran mong đợi Tổng Thư ký và Hội đồng Bảo an thể hiện quan điểm rõ ràng và có trách nhiệm trong việc lên án các hành động của Mỹ và Israel.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Araghchi điện đàm với người đồng cấp Ai Cập Badr Abdelatty về các diễn biến mới nhất tại Tây Á, tập trung vào cả vấn đề an ninh lẫn nỗ lực ngoại giao.

Ông Araghchi nhấn mạnh Iran sẵn sàng thực hiện quyền tự vệ hợp pháp và đáp trả các hành động gây hấn của Mỹ và Israel.

Ông cũng khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở và tài sản của Mỹ tại khu vực nằm trong quyền tự vệ hợp pháp của Tehran.

Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh Iran mong muốn duy trì quan hệ “thân thiện và hữu nghị” với các nước trong khu vực, thúc đẩy hợp tác để đảm bảo ổn định và an ninh mà không có sự can thiệp từ bên ngoài.

Lực lượng cứu hộ và người dân địa phương nỗ lực tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát của trường nữ sinh bị trúng không kích ở thành phố Minab, tỉnh Hormozgan, miền Nam Iran ngày 28/2/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Về phần mình, Ngoại trưởng Ai Cập Abdelatty bày tỏ lo ngại trước tình trạng chiến sự leo thang và nhấn mạnh các nỗ lực ngoại giao của nước này nhằm giảm bớt xung đột trong khu vực.

Trong động thái khác, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Trung Đông và thúc đẩy nỗ lực hướng tới giải pháp chính trị, đồng thời ủng hộ các nước Vùng Vịnh tự định đoạt tương lai khu vực.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc đưa ra quan điểm trên trong cuộc điện đàm với Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, trong đó ông nhấn mạnh rằng các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran khi chưa có sự phê chuẩn của Hội đồng Bảo an là hành vi vi phạm mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.

Trung Quốc phản đối các cuộc tấn công bừa bãi nhằm vào dân thường và cơ sở phi quân sự, đồng thời khẳng định chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của các nước Arập ở vùng Vịnh cần được tôn trọng.

Về phía Qatar, ông Al Thani thông tin về tình hình khu vực và khẳng định nước này đã thực hiện các biện pháp tự vệ cần thiết cũng như tăng cường nỗ lực ngoại giao để ngăn khủng hoảng lan rộng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari trước đó kêu gọi Iran ngừng các cuộc tấn công trước khi có thể tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, phát biểu họp báo ở Doha, Ngoại trưởng al-Ansari cho biết Qatar đang hứng chịu các cuộc tấn công hằng ngày từ Iran nên không thể tiến hành các đàm phán khi mà chiến sự còn tiếp diễn.

Ông cáo buộc Iran nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Qatar và mô tả đòn tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng là “tiền lệ nguy hiểm” có thể gây thiệt hại kinh tế trong khu vực cũng như tác động tới toàn cầu.

Ông khẳng định giải pháp tốt nhất là chấm dứt ngay các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Qatar.

Quan chức trên cũng tiết lộ, kể từ khi xung đột bùng nổ, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Al Thani mới chỉ có một cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran, dù các kênh liên lạc với Tehran vẫn chưa bị cắt hoàn toàn. Hiện ưu tiên hàng đầu của Doha là đối phó với các cuộc tấn công, vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Qatar và thế giới.

Ông al-Ansari khẳng định Qatar vẫn tin tưởng vào ngoại giao và hoan nghênh mọi nỗ lực có thể dẫn tới chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, theo nhận định của Thủ tướng Đức Friedrich Merz, hiện chưa có kế hoạch chung nào về việc chấm dứt cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran. Sau hơn một tuần xung đột, nhiều vấn đề và hệ lụy đã phát sinh, gây ra những tác động tiềm tàng cho an ninh, nguồn cung năng lượng và tình hình di cư ở châu Âu.

Cũng theo nhà lãnh đạo Đức, cuộc chiến không mang lại an ninh bền vững cho bất kỳ bên nào và cũng không phục vụ lợi ích của người dân Iran. Trên thực tế, thế giới cần một Iran ổn định như một phần của trật tự hòa bình và an ninh khu vực.

Triều Tiên ngày 11/3 cũng cáo buộc Mỹ và Israel làm suy yếu hòa bình ở Trung Đông và gây gia tăng bất ổn toàn cầu. Bình Nhưỡng cho rằng mọi lời đe dọa hay hành động quân sự nhằm can thiệp vào nội bộ của nước khác đều đáng bị phản đối và không thể chấp nhận được./.

Xung đột tại Trung Đông: Iran tiếp tục tấn công đáp trả trên quy mô khu vực Theo tuyên bố của quân đội Iran, cơ sở quân sự bị tấn công đóng vai trò quan trọng trong sản xuất vũ khí và có tầm quan trọng chiến lược đối với Israel.