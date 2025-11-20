Việt Nam chia sẻ về nỗ lực, đề xuất nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định CPTPP

Ngày 20/11, trong khuôn khổ phiên họp Hội đồng cấp Bộ trưởng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc họp song phương với Quốc vụ khanh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kazuchita Iwata và Tham dự cuộc họp có đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương.

Hai Bộ trưởng dành thời gian trao đổi các vấn đề hai bên cùng quan tâm như việc mở rộng thành viên CPTPP, đàm phán nâng cấp một số nội dung trong CPTPP và ưu tiên của Việt Nam trong năm 2026.

Quốc vụ khanh Nhật Bản cho rằng trong bối cảnh kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu đang gặp nhiều thách thức, việc tăng cường và mở rộng kết nối thông qua các FTA như CPTPP có ý nghĩa quan trọng. Ông hy vọng rằng các thành viên CPTPP sẽ sớm thống nhất số lượng các nền kinh tế được chấp nhận khởi động quá trình đàm phán gia nhập.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và ông Kazuchika Iwata, Quốc vụ khanh Văn phòng Nội các Nhật Bản. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Đối với việc đàm phán nâng cấp, Quốc vụ khanh Nhật Bản đánh giá cao quan điểm và lập trường của Việt Nam, đồng thời đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy quá trình thảo luận các nội dung ưu tiên trong CPTPP, đặc biệt các nội dung liên quan thương mại điện tử, tạo thuận lợi thương mại. Quốc vụ khanh Nhật Bản cũng nhấn mạnh vai trò của Việt Nam với tư cách là Chủ tịch CPTPP năm 2026 đối với kết quả thảo luận các nội dung này.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng các thành viên CPTPP cần tập trung vào quá trình thực thi để nâng cao hiệu quả tận dụng CPTPP. Đối với vấn đề mở rộng thành viên, Bộ trưởng ủng hộ việc kết nạp thêm các nền kinh tế mới nhưng cần có quy trình lựa chọn minh bạch, rõ ràng cũng như phải bố trí nguồn lực phù hợp nếu việc đàm phán gia nhập của các nền kinh tế này chính thức được khởi động.

Đối với đàm phán nâng cấp Hiệp định CPTPP, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết Việt Nam ủng hộ việc đàm phán dựa trên nguyên tắc cân bằng, có tính đến quan điểm, lợi ích của tất cả các thành viên. Bộ trưởng cũng chia sẻ những ưu tiên mà Việt Nam dự kiến tập trung thúc đẩy khi là Chủ tịch CPTPP trong năm 2026 và khẳng định sẽ thường xuyên tham vấn Nhật Bản trong quá trình thảo luận.

Tại buổi làm việc, Quốc vụ khanh Kazuchita Iwata và Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bày tỏ vui mừng đối với sự phát triển trong quan hệ kinh tế-thương mại Việt Nam-Nhật Bản, mong muốn hai nước tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi cũng như đàm phán nâng cấp trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP, phù hợp với mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Cũng trong khuôn khổ phiên họp Hội đồng cấp Bộ trưởng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) ngày 20/11, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc họp song phương với Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay.

Hai Bộ trưởng dành thời gian trao đổi các vấn đề hai bên cùng quan tâm như chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ và việc mở rộng thành viên CPTPP và đàm phán nâng cấp một số nội dung trong CPTPP. Bộ trưởng McClay chia sẻ một số thông tin và cách tiếp cận của New Zealand đối với chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Thương mại New Zealand Todd McClay trao đổi về các vấn đề cả hai cùng quan tâm. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Đối với việc mở rộng thành viên, Bộ trưởng McClay cho rằng việc khởi động đàm phán với một số nền kinh tế là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng đối với Hiệp định CPTPP trong bối cảnh hiện nay. Ông cũng đề xuất giải pháp giúp xử lý vấn đề hạn chế nguồn lực trong trường hợp các thành viên CPTPP nhất trí khởi động đàm phán với nhiều nền kinh tế. Về việc đàm phán nâng cấp Hiệp định CPTPP, Bộ trưởng McClay đề nghị xây dựng chương trình nghị sự có tính toàn diện, bao quát các nội dung mà các thành viên quan tâm.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận và đánh giá cao các thông tin, ý kiến mà Bộ trưởng McClay đã đưa ra. Hai Bộ trưởng nhất trí giao cấp kỹ thuật tiếp tục trao đổi và phối hợp cùng các thành viên CPTPP nhằm thúc đẩy quá trình thảo luận đối với các vấn đề cùng quan tâm, đặc biệt là trong năm 2026 khi Việt Nam là Chủ tịch CPTPP./.

