Giá dầu giảm khoảng 1% sau khi IEA đề xuất kế hoạch giải phóng kho dự trữ dầu

Giá dầu tại thị trường châu Á tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 11/3, sau khi xuất hiện thông tin Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đang đề xuất kế hoạch giải phóng lượng dầu dự trữ lớn nhất trong lịch sử nhằm đối phó với nguy cơ gián đoạn nguồn cung do xung đột tại Trung Đông.

Cụ thể, chiều phiên này, tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 88 xu Mỹ, tương đương 1%, xuống 86,92 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ giảm 35 xu, tương đương 0,4%, còn 83,1 USD/thùng.

Theo tờ The Wall Street Journal, lượng dầu dự trữ mà IEA cân nhắc tung ra thị trường có thể vượt mức 182 triệu thùng từng được các nước thành viên giải phóng trong hai đợt vào năm 2022, khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs cho rằng lượng dầu dự trữ ở quy mô này có thể bù đắp khoảng 12 ngày gián đoạn xuất khẩu dầu từ khu vực Vịnh, trong bối cảnh nguồn cung được ước tính giảm khoảng 15,4 triệu thùng mỗi ngày.

Trong khi đó, căng thẳng quân sự vẫn tiếp diễn tại Trung Đông. Quân đội Mỹ cho biết đã phá hủy 16 tàu rải thủy lôi của Iran gần eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng của thế giới.

Các quan chức của NhómcCác nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) cũng đã tổ chức họp trực tuyến để thảo luận khả năng giải phóng kho dự trữ dầu khẩn cấp nhằm giảm bớt cú sốc cho thị trường năng lượng.

Tuy vậy, rủi ro nguồn cung vẫn còn lớn. Tập đoàn dầu khí quốc doanh Abu Dhabi đã đóng cửa nhà máy lọc dầu Ruwais sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái gây hỏa hoạn tại cơ sở này.

Theo công ty tư vấn năng lượng Wood Mackenzie, cuộc xung đột hiện đang khiến nguồn cung dầu và các sản phẩm dầu từ khu vực Vịnh giảm khoảng 15 triệu thùng mỗi ngày và trong kịch bản xấu có thể đẩy giá dầu lên tới 150 USD/thùng.

Ngay cả khi xung đột được giải quyết nhanh chóng, Morgan Stanley cho rằng thị trường năng lượng vẫn có thể đối mặt với nhiều tuần gián đoạn./.

