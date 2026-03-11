Nhật Bản xả kho dự trữ dầu để giảm áp lực giá năng lượng

Ngày 11/3, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takachi cho biết từ ngày 16/3, Nhật Bản sẽ xả kho dự trữ dầu nhằm giảm áp lực đối với giá xăng và các loại năng lượng khác trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại về nguồn cung.

Thủ tướng Takachi nói với báo giới: “Không chờ quyết định chính thức về việc phối hợp xả kho dự trữ quốc tế với Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Nhật Bản đã quyết định đi đầu trong việc giảm bớt căng thẳng cung-cầu trên thị trường năng lượng quốc tế bằng cách xả dự trữ chiến lược sớm nhất vào ngày 16/3."

Bà cũng cho biết: “Nhập khẩu dầu thô của Nhật Bản dự kiến sẽ giảm đáng kể từ cuối tháng này," khi nhiều tàu chở dầu không thể đi qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải quan trọng.

Trong khi đó, vào cùng ngày, 1 tàu container thuộc sở hữu của Công ty Mitsui O.S.K. Lines Ltd. đã bị hư hại phần thân khi đang dừng lại tại Vịnh Ba Tư, trong bối cảnh xung đột Trung Đông đang diễn ra.

Theo tờ Financial Times, con tàu đã bị tấn công tại vùng Vịnh. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. cho biết không có thương vong sau khi con tàu bị hư hại một phần và tàu vẫn có thể tự di chuyển được./.

G7 cam kết hành động để giảm giá dầu do xung đột Trung Đông Nhóm G7 tuyên bố “sẵn sàng thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết phối hợp với các thành viên với IEA để giải quyết tình trạng giá dầu thô tăng cao do xung đột tại Trung Đông.