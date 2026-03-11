Các vụ tấn công tàu thương mại khiến tuyến vận tải Hormuz thêm bất ổn

Truyền thông Thái Lan ngày 11/3 cho biết tàu biển chở hàng Mayuree Naree thuộc sở hữu của Thái Lan nằm trong số 3 tàu bị nhắm mục tiêu ở eo biển Hormuz, chấm dứt thời kỳ yên bình kéo dài 72 ngày trong các cuộc xung đột trên biển.

Theo một báo cáo của hãng tin Seatrade Maritime của Anh, trích dẫn dữ liệu của Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), 3 tàu thương mại đã bị tấn công ở eo biển Hormuz vào ngày 11/3, trong đó một tàu đăng ký tại Thái Lan đã bị bốc cháy.

Thông tin cập nhật của UKMTO sau đó xác nhận đám cháy đã được dập tắt. Công ty an ninh hàng hải Vanguard Tech đã xác định con tàu bị tấn công là Mayuree Naree, một tàu chở hàng rời lớn đăng ký tại Thái Lan và thuộc sở hữu của Precious Shipping có trụ sở tại Bangkok.

Các báo cáo cho biết 20 thành viên thủy thủ đoàn đã sơ tán khỏi tàu trong tình huống khẩn cấp, trong khi 3 người khác ở lại trên tàu để hỗ trợ công tác cứu hộ và ổn định tình hình.

Cùng ngày, Tham mưu trưởng Hải quân Hoàng gia Thái Lan, Đô đốc Thadawut Thatpitakkul, xác nhận Hải quân đã được báo cáo về việc một tàu thương mại Thái Lan bị bắn ở eo biển Hormuz, vùng biển ngoài khơi Oman.

Ông cho biết các nhân viên hải quân Thái Lan đóng tại Bahrain đã sử dụng các mối liên hệ của họ để phối hợp với chính quyền Oman nhằm hỗ trợ toàn bộ thủy thủ đoàn. Thông tin ban đầu cho biết 20 thành viên thủy thủ đoàn đã được cứu sống, trong khi ba người vẫn ở lại trên tàu. Chính quyền đang kiểm tra xem có ai trong số 23 thành viên thủy thủ đoàn bị thương hay không, nhưng ông xác nhận không có trường hợp tử vong nào.

Nguyên nhân của vụ việc và bên nào chịu trách nhiệm về vụ nổ súng vẫn đang được điều tra.

Trong một diễn biến liên quan, 2 tàu khác được cho là đã bị nhắm mục tiêu ở phía Tây Bắc Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Một tàu có tên ONE Majesty đăng ký tại Nhật Bản và thuộc sở hữu của Mitsui OSK Lines (MOL) đã bị thủng một lỗ 10 cm sau khi bị trúng đạn cách Ras Al Khaimah 25 hải lý. Tàu còn lại bị tấn công ở vị trí cách Dubai 50 hải lý về phía Tây Bắc. UKMTO xác nhận rằng thủy thủ đoàn của 2 tàu an toàn và không có thiệt hại môi trường nào được báo cáo.

Những sự cố này đánh dấu chấm hết giai đoạn bình yên kéo dài 72 ngày qua khi không có vụ tấn công nào được báo cáo nhằm vào tàu thương mại trong khu vực.

Eo biển Hormuz vẫn là điểm nóng bất ổn sau những lời cảnh báo từ Iran về việc đóng cửa tuyến đường thủy chiến lược này, vốn là liên kết chính giữa Vịnh Ba Tư và thị trường toàn cầu. Các vụ tấn công mới nhất nhấn mạnh những rủi ro dai dẳng mà các đội tàu thương mại phải đối mặt khi di chuyển trên vùng biển quan trọng này./.

Lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz giảm 90% Các quan chức quân sự Iran tuyên bố họ đã hoàn toàn phong tỏa hoạt động giao thông qua tuyến đường thủy vốn là nơi trung chuyển của 20% lượng dầu thô của thế giới.