Iran tiếp tục tấn công, Israel tuyên bố chiến dịch không giới hạn thời gian

Căng thẳng quân sự tại khu vực tiếp tục leo thang mạnh khi Iran tuyên bố sẽ duy trì các đòn tấn công trả đũa nhằm vào mục tiêu của Mỹ và Israel trong khu vực, trong khi Israel khẳng định chiến dịch quân sự chống Iran sẽ kéo dài “không giới hạn thời gian."

Theo tuyên bố ngày 11/3 của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), lực lượng này sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào căn cứ của Mỹ và Israel tại Trung Đông cho đến khi họ cho rằng “mối đe dọa chiến tranh đối với Iran đã chấm dứt."

IRGC cho biết trong “làn sóng tấn công thứ 38” vào đêm 10/3, lực lượng này đã đánh trúng căn cứ Mỹ Al-Udairi (Kuwait).

Iran cũng tuyên bố phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng hải quân Mỹ tại cảng Mina Salman (Bahrain), nơi đặt sở chỉ huy Hạm đội 5 của Mỹ; cùng căn cứ không quân Ali Al-Salem (Kuwait) và căn cứ hải quân Mohammed Al-Ahmad (Kuwait).

Trước đó, Iran cho biết đã phóng tên lửa Khorramshahr nhằm vào trung tâm thông tin vệ tinh ở phía Nam Tel Aviv (Israel), cũng như các mục tiêu quân sự tại Beer Yaakov, Tây Jerusalem và Haifa.

Quân đội Iran đồng thời tuyên bố tấn công cơ quan tình báo quân sự Israel Aman, đơn vị tác chiến mạng 8200, một hệ thống radar, cùng sở chỉ huy tàu ngầm tại căn cứ hải quân Haifa.

Các nhóm vũ trang ủng hộ Iran tại Iraq cũng tham gia xung đột. Liên minh Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq tuyên bố đã thực hiện 291 vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các “căn cứ chiếm đóng” của Mỹ trong 12 ngày qua, đồng thời khẳng định đã bắn rơi một máy bay không người lái MQ-9 Reaper tại tỉnh Basra.

Trong khi đó, Israel cho biết chiến dịch quân sự chống Iran sẽ được duy trì cho đến khi đạt toàn bộ mục tiêu đề ra. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố chiến dịch chung giữa Israel và Mỹ “sẽ tiếp tục không có bất kỳ giới hạn thời gian nào."

Căng thẳng cũng lan sang Liban. Quân đội Israel ngày 11/3 tiến hành nhiều cuộc không kích trên khắp nước này, trong đó có một tòa nhà chung cư tại trung tâm Beirut. Đây là lần thứ hai khu vực trung tâm thủ đô Liban bị tấn công kể từ khi chiến tranh bùng phát.

Theo Bộ Y tế Liban, các đợt không kích của Israel từ đầu tháng 3 đã khiến ít nhất 570 người thiệt mạng và buộc khoảng 780.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Song song với chiến dịch không kích, quân đội Israel cũng điều chuyển Lữ đoàn Golani từ mặt trận Gaza lên khu vực biên giới Liban nhằm tăng cường lực lượng đối phó với Hezbollah, làm dấy lên lo ngại về khả năng Israel mở rộng chiến dịch trên bộ tại Liban./.

