Giá dầu hạ nhiệt trước các nỗ lực tăng nguồn cung

Giá dầu thô giảm tại châu Á trong phiên giao dịch ngày 20/3, khi Nhật Bản và các quốc gia hàng đầu châu Âu đề xuất tham gia vào nỗ lực đảm bảo an toàn cho tàu qua eo biển Hormuz, đồng thời Mỹ cũng vạch ra các bước đi nhằm thúc đẩy nguồn cung dầu thô.

Vào lúc 14 giờ 30 ngày 20/3 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent Biển Bắc giảm 39 xu Mỹ, hay 0,4%, xuống còn 108,26 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 87 xu Mỹ USD, hay 0,9%, xuống 95,27 USD/thùng.

Mặc dù giảm trong phiên này, nhưng tính chung cả tuần, dầu Brent vẫn trên đà tăng gần 5% sau các hoạt động quân sự của Iran nhằm vào các cơ sở dầu khí tại các quốc gia vùng Vịnh, buộc nhiều hoạt động sản xuất phải tạm ngừng. Ngược lại, giá dầu WTI đang hướng tới mức giảm khoảng 4%, đánh dấu tuần giảm giá đầu tiên trong vòng 5 tuần qua.

Trong một tuyên bố chung ngày 19/3, sau những do dự ban đầu, các nước gồm Anh, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan và Nhật Bản đã bày tỏ sự sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực phù hợp nhằm đảm bảo an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz - nơi trung chuyển 20% lượng dầu mỏ và khí hóa lỏng (LNG) của thế giới.

Bà Priyanka Sachdeva, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại tổ chức tài chính Phillip Nova, nhận định rằng cả hai loại dầu tiêu chuẩn đều giảm giá trong phiên này sau động thái trên. Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo rằng thị trường vẫn sẽ nhạy cảm với tình hình tại "điểm nghẽn" chiến lược Hormuz.

Cùng lúc đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã yêu cầu Israel không lặp lại các hoạt động quân sự nhằm vào hạ tầng năng lượng của Iran.

Song song với đó, trong nỗ lực kiềm chế đà tăng nóng của giá dầu, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ có thể sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang bị kẹt trên các tàu chở dầu. Ông cũng lưu ý về khả năng tiếp tục giải phóng dầu thô từ Kho Dự trữ Chiến lược (SPR) của Mỹ.

Về phía nguồn cung nội địa, cơ quan quản lý bang Bắc Dakota (Mỹ) ngày 19/3 dự báo sản lượng dầu thô của bang này sẽ tăng trong tháng này và các tháng tiếp theo. Nguyên nhân là do các nhà điều hành tại bang sản xuất dầu lớn thứ ba nước Mỹ đang tái khởi động các giếng dầu ngừng hoạt động và những hạn chế trong mùa đông được nới lỏng./.

