Petrolimex sẽ thay thế xăng khoáng bằng xăng sinh học E10RON95 trước thời hạn

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đang quyết liệt thực hiện các giải pháp đồng bộ để có thể mở rộng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10RON95 trong tháng 4 tới và có thể thay thế toàn bộ xăng khoáng bằng xăng sinh học E10RON95 sớm trước thời hạn.

Hiện tiêu thụ xăng sinh học E10RON95 của Tập đoàn đạt bình quân 95 m3/ngày, tăng khoảng 40% so với những ngày đầu triển khai thí điểm vào 1/8/2025.

Petrolimex đã triển khai thí điểm kinh doanh xăng sinh học E10RON95 tại 60 cửa hàng xăng dầu ở Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Ngãi.

Đến thời điểm này, Petrolimex chưa ghi nhận phản ánh hay khiếu nại nào của khách hàng về chất lượng của xăng E10RON95. Điều này cho thấy người tiêu dùng bắt đầu yên tâm và tin tưởng chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học E10RON95.

Theo Petrolimex, ngay sau khi có thông tư 50/2025/TT-BCT ngày 7/11/2025 của Bộ Công Thương: Quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam, Petrolimex đã tích cực cải tạo nâng cấp kho bể, hệ thống phối trộn nhiên liệu sinh học, triển khai phương án tạo nguồn cồn sinh học Ethanol đầu vào cho sản xuất xăng sinh học, lên kế hoạch tạo nguồn xăng nền, phương án logicstics…

Đặc biệt, trong bối cảnh xung đột Trung Đông làm ảnh hưởng đến nguồn cung xăng khoáng nhập khẩu, nếu chuyển đổi toàn bộ kinh doanh xăng khoáng sang E10RON95 sẽ giúp Petrolimex giảm khoảng gần 10% lượng xăng khoáng tương đương giảm khoảng 35-40 nghìn m3 xăng/tháng.

Đại diện Petrolimex cho biết, hiện nhu cầu cồn sinh học Ethanol đầu vào để pha chế xăng sinh học E10RON95 của Petrolimex từ 45-50 nghìn m3/tháng, trong khi các nhà máy trong nước sản xuất cồn sinh học mới đáp ứng được một phần nhu cầu Ethanol pha chế.

Vì vậy, ngay từ đầu tháng 3 này, Petrolimex đã chủ động đàm phán các hợp đồng ngắn hạn, dài hạn với các đối tác từ Mỹ, Hàn Quốc, Singapore. Dự báo nguồn Ethanol sẽ đủ cung cấp cho nhu cầu pha chế của Petrolimex nhưng cũng có thể tăng giá hơn trước đây do chi phí vận chuyển và giá xăng khoáng tăng.

Để thúc đẩy việc kinh doanh và sử dụng xăng E10RON95 trên toàn quốc, Petrolimex cũng tích cực kiến nghị các bộ, ngành về các vấn đề như giảm thuế môi trường, tiêu chuẩn xăng E10RON95…

Ngoài ra, Petrolimex cũng đã xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng xăng E10RON95 nghiêm ngặt, giúp người tiêu dùng yên tâm trong sử dụng sản phẩm giảm phát thải này./.

