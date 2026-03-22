Máy bay của các hãng hàng không vùng Vịnh "nằm nghỉ"

Hãng hàng không quốc gia Royal Air Maroc đang tiến hành các cuộc đàm phán với một số hãng hàng không lớn ở Trung Đông như Qatar Airways và Emirates để thuê dài hạn hoặc mua lại các máy bay đang tạm thời không thể khai thác do xung đột ở khu vực này.

Theo các nguồn tin trong ngành hàng không, hai bên còn đàm phán việc tiếp nhận trực tiếp các đơn hàng từ các hãng chế tạo máy bay.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Royal Air Maroc gặp khó khăn trong việc nhận máy bay mới theo kế hoạch mở rộng đội bay từ khoảng 50 chiếc hiện nay lên 200 chiếc vào năm 2037.

Các nhà sản xuất lớn như Boeing và Airbus đang bị quá tải đơn hàng và thời gian giao máy bay có thể kéo dài tới sau năm 2029 do gián đoạn chuỗi cung ứng phụ tùng và thiết bị.

Nguồn tin cho biết, hãng hàng không Maroc đặc biệt quan tâm tới dòng máy bay thân rộng Boeing 787 Dreamliner – loại máy bay chủ lực cho các chuyến bay đường dài.

Trước đó, Qatar Airways đã đặt mua khoảng 130 chiếc Dreamliner của Boeing, trong khi Emirates cũng có nhiều đơn đặt hàng đối với mẫu máy bay này.

Trong khi Maroc tìm cách tăng cường đội bay, ngành hàng không tại các nước vùng Vịnh đang đối mặt với giai đoạn suy giảm do chiến tranh. Tình hình bất ổn khiến hoạt động bay của nhiều hãng trong khu vực giảm đáng kể và buộc các hãng này phải xem xét lại kế hoạch mở rộng đội bay.

Qatar Airways mới đây đã phải đưa một phần đội bay tới các kho bãi ở khu vực khác, trong đó có sân bay Teruel ở Tây Ban Nha, nhằm tránh "bom rơi đạn lạc" và để giảm chi phi vận hành.

Thông qua các cuộc đàm phán này, Royal Air Maroc kỳ vọng tận dụng vị trí địa lý của Maroc nằm ngoài khu vực xung đột để phát triển Casablanca thành trung tâm trung chuyển quốc tế.

Hãng đặt mục tiêu bổ sung ít nhất 15 máy bay trước cuối năm nay nhằm hỗ trợ ngành du lịch và chuẩn bị cho các sự kiện thể thao quốc tế lớn sắp diễn ra./.

