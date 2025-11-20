Gia Lai: Tiếng nổ dưới đất gây nhiều vết nứt nhà tại xã Ia Rsai

Ngày 20/11, ông Võ Ngọc Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi kiểm tra hiện trường vụ việc, chính quyền địa phương đã báo cáo các đơn vị liên quan để xác định nguyên nhân vụ nổ phát ra từ dưới đất gây nứt nhà dân và một số nhà công vụ.

Theo đó, trong đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 16/11 đến sáng 20/11, người dân xã Ia Rsai ghi nhận hiện tượng bất thường. Một số hộ phát hiện tiếng nổ từ dưới đất và xuất hiện vết nứt rộng khoảng 0,5cm, dài từ 7-10m, sâu 0,6-1,5m.

Qua kiểm tra sơ bộ, có 3 nhà xuất hiện hiện tượng trên, trong đó 1 hộ bị nặng nhất với nhiều vết nứt rộng 1cm trải dài trên 10m, ảnh hưởng cả móng nhà.

Ngoài ra, các tiếng nổ lạ xuất hiện cũng đã làm nhà làm việc 2 tầng, nhà làm việc 1 tầng, hội trường, nhà bảo vệ Trụ sở Đảng ủy xã và Nhà tập thể giáo viên trong trụ sở Công an xã Chư Gu cũ (nay thuộc xã Ia Rsai) cũng xuất hiện nhiều vết nứt dọc nhà, vết nứt lớn nhất gần 1cm.

Vụ nổ dưới lòng đất tại xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai chưa xác định được nguyên nhân, khiến nhiều nhà công vụ và nhà dân bị nứt tường ngang, dọc. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Trong thời gian mưa lớn, mực nước lên nhanh gây ngập một cống tràn qua suối Ia Rsai tại buôn Chư Jú, chia cắt hơn 500 hộ dân tại các buôn E Kia, Chư Jú và Chư Tê. Một số hộ đi rẫy bị cô lập, nước sông Ba dâng cao gây ngập cục bộ tại các khu vực trũng thấp.

Ủy ban Nhân dân xã Ia Rsai đã khẩn trương triển khai di dời, sơ tán 176 hộ với 611 khẩu đến các điểm an toàn, trong đó 75 hộ vào nhà văn hóa buôn và trường học, số còn lại di dời đến nhà người thân.

Về thiệt hại nhà ở, xã có 51 căn hộ bị ngập, khoảng 162 ha cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó mì 130,4 ha, mía 20 ha, lúa rẫy 10 ha và các loại cây khác khoảng 1,79 ha, mưa lớn gây sạt lở 10 ha đất nông nghiệp.

Giao thông nhiều nơi hư hỏng, sạt lở hở hàm ếch 50-100m, một số nền bê tông và công trình phụ như nhà bếp, giếng đào, bể nước, hàng rào bê tông bị hư hại. Đến sáng 20/11, nước tại các khu vực ngập đã rút, các hộ dân trở về nhà, phối hợp lực lượng xã, thôn dọn dẹp, vệ sinh môi trường, Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục bố trí lực lượng trực 24/24h tại các điểm nguy hiểm, đồng thời vận động các hộ có nhà nứt di chuyển tài sản sang nơi an toàn.

Vụ nổ dưới lòng đất tại xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, chưa xác định được nguyên nhân, khiến nhiều nhà dân bị sụt lún. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Chiều 20/11, theo ghi nhận của phóng viên, nước lũ tại các xã phía Tây Gia Lai đã rút chậm, nhiều khu vực vẫn còn bị chia cắt, cô lập do đường vào thôn, buôn bị ngập hoặc hư hỏng.

Ngoài xã Ia Rsai, tại xã Ia Pa, nước đang rút nhẹ nhưng 341 hộ với hơn 1.500 khẩu ở thôn Mơ Nang 2 vẫn bị chia cắt suốt 5 ngày qua. Tại xã Pờ Tó, 3 thôn Plei Du, Bi Giông và Bi Gia với 665 hộ, hơn 3.200 nhân khẩu đã đi lại bình thường.

Tại xã Sró, tuyến đường tạm dẫn vào làng Hrách bị nước lũ cuốn trôi ngày 19/11, cô lập 234 hộ với 1.172 nhân khẩu, người dân có thể lội bộ qua suối nhưng phương tiện vẫn chưa vào được.

Tại xã Uar, buôn Nu trũng thấp vẫn còn ngập một số điểm, một số hộ đã trở về nhà, số còn lại tiếp tục ở lại nơi sơ tán chờ nước rút hoàn toàn mới quay về.

Hiện các địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa, bố trí lực lượng túc trực 24/24h tại các điểm nguy hiểm, đồng thời kiểm tra, vận động người dân di dời tài sản, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trước tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp./.

