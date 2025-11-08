Quảng Ngãi: Sau tiếng nổ lớn, hàng nghìn mét khối đất sạt lở tràn xuống đường

Vào lúc 10 giờ ngày 8/11, trên đường vào Làng du lịch cộng đồng Tu Thó xã Măng Ri (Quảng Ngãi), một tiếng nổ lớn khiến hàng nghìn mét khối đất đá từ trên đồi sạt xuống đường.

Rất may, sự việc xảy ra ở xa khu dân cư nên mọi người đều an toàn.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Măng Ri cho biết: Thời gian qua trên địa bàn mưa nhiều, thêm hoàn lưu sau cơn bão số 13 lại tiếp tục mưa nhiều. Đất ngâm đủ nước thì bất ngờ nó nổ lớn.

Vụ nổ làm một quả đồi có chiều dài từ trên đồi xuống gần 100 mét, rộng khoảng 200 mét bị sạt. Hàng nghìn mét khối đất tràn xuống mặt đường, làm chia cắt Làng du lịch cồng động Tu Thó. Rất may khi vụ nổ xảy ra không có người dân nào lưu thông qua vị trí sạt lở.

Trước mắt xã đã cắm biển cảnh báo, hướng dẫn dân lưu thông theo hướng khác theo đường liên thôn Đăk Sông để di chuyển. Di chuyển đường liên thôn Đăk Song vào thôn Tu Thó khoảng hơn 1,5 km.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh Quảng Ngãi 20 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại bão số 13.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ưu tiên nguồn kinh phí này để hỗ trợ khắc phục về dân sinh (người, nhà ở) và sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản và khắc phục các hạng mục công trình thiết yếu như: giáo dục, y tế,…

Trao đổi với phóng viên TTXVN trưa 8/11, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Nhằm tiếp tục khắc phục các thiệt hại về dân sinh, cơ sở hạ tầng, giao thông, thuỷ lợi, khắc phục các điểm sạt lở núi, bờ sông, bờ biển đảm bảo ổn định, an toàn cho người dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh Quảng Ngãi gần 2.000 tỷ đồng để hỗ trợ để tái thiết sau thiên tai do mưa, lũ, sạt lở đất từ ngày 25/10-02/11/2025.

Ngoài ra, đối với các hạng mục công trình giao thông, thuỷ lợi, khắc phục sạt lở núi, sạt lở bờ biển do bão số 13 gây ra, tỉnh đề nghị Chính phủ hỗ trợ hơn 300 tỷ đồng nhằm đảm bảo ổn định, an toàn cho người dân./.

