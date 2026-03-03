Thụy Điển cạnh tranh Mỹ trong thương vụ cung cấp tiêm kích cho Canada

Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu diễn biến phức tạp, Thụy Điển đang tăng cường hiện diện quân sự tại Bắc Đại Tây Dương, đồng thời quảng bá tiêm kích JAS 39 Gripen nhằm cạnh tranh với Mỹ trong thương vụ cung cấp máy bay chiến đấu cho Canada.

Lực lượng Vũ trang Thụy Điển đã triển khai 6 tiêm kích Gripen tới Iceland, đánh dấu lần đầu tiên nước này dẫn đầu nhiệm vụ tuần tra không phận tại đây kể từ khi gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) năm 2024.

Động thái diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch “Arctic Sentry” (Vệ binh Bắc Cực) của NATO nhằm tăng cường an ninh tại Bắc Cực và vùng Cực Bắc, nơi đang chịu tác động của căng thẳng địa chính trị gia tăng. Đan Mạch cũng đã điều 4 tiêm kích F-35 tham gia nhiệm vụ.

Theo NATO, các nước thành viên luân phiên bảo vệ không phận Iceland - quốc gia không có không quân thường trực, nhằm đảm bảo an ninh hành lang chiến lược giữa Bắc Mỹ và châu Âu. Việc triển khai Gripen trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt được xem là cơ hội để Thụy Điển chứng minh năng lực tác chiến của dòng máy bay này.

Tập đoàn quốc phòng-hàng không Saab, nhà sản xuất Gripen, đang vận động Ottawa xem xét lại kế hoạch mua 88 tiêm kích F-35 của Lockheed Martin. Saab đề xuất sản xuất Gripen tại Canada, cho rằng phương án này có thể tạo khoảng 10.000 việc làm.

Thương vụ tiêm kích của Canada gần đây trở nên nhạy cảm khi Thủ tướng Mark Carney cho biết sẽ rà soát lại quyết định mua F-35.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Canada Peter Hoekstra cảnh báo việc thay đổi lựa chọn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của NORAD do yêu cầu cao về tính tương thích và khả năng phối hợp tác chiến.

Giới phân tích nhận định trong bối cảnh bất ổn tại Trung Đông, căng thẳng với Nga và gia tăng hoạt động quân sự ở Bắc Cực, quyết định cuối cùng của Canada không chỉ mang ý nghĩa mua sắm quốc phòng mà còn phản ánh định hướng chiến lược dài hạn của Ottawa trong quan hệ an ninh và công nghiệp quốc phòng./.

Phần Lan mua tên lửa AMRAAM mới nhất của Mỹ để trang bị cho F-35 Phần Lan thông báo mua lô tên lửa AMRAAM tiên tiến từ Mỹ nhằm hỗ trợ triển khai phi đội F-35, qua đó tăng cường năng lực ứng phó trước các mối đe dọa trong bối cảnh an ninh khu vực căng thẳng.