'Văn hóa kinh doanh là tài sản quý, bền vững của doanh nghiệp'

Chiều 21/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” năm 2026 với chủ đề “Văn hóa kinh doanh Việt Nam - Hệ giá trị mới từ tư duy đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV” tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cho rằng đây sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh toàn dân tộc đang tích cực triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực then chốt, trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Đảng ta luôn khẳng định: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực của phát triển.

Cuộc Vận động “Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động vào ngày 7/11/2016 không chỉ là sáng kiến về chính sách mà còn là quyết định chiến lược, đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Trong khuôn khổ Cuộc Vận động, từ năm 2021, Diễn đàn “Văn hóa với doanh nghiệp” được tổ chức thường niên, đa dạng các chủ đề đã góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình hình thành, lan tỏa những chuẩn mực văn hóa kinh doanh Việt Nam phù hợp với yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới, vinh danh các doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong việc xây dựng văn hóa.

Phó Thủ tướng khẳng định văn hóa kinh doanh chính là tài sản quý giá, bền vững nhất của doanh nghiệp; nền tảng tạo lập thương hiệu doanh nghiệp. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, việc xây dựng văn hóa kinh doanh càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh đã có Nghị quyết Đại hội XIV và Bộ Chính trị đã ban hành các nghị quyết chiến lược mang tính đột phá về các mặt. Đặc biệt Nghị quyết 80-NQ/TW đặt ra yêu cầu xây dựng đội ngũ doanh nhân với chuẩn mực đạo đức và văn hóa kinh doanh mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa kinh doanh của nhân loại.

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu sâu rộng, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam cần “Nhìn xa, trông rộng; nghĩ sâu, làm lớn” để phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn. Doanh nghiệp muốn đi xa phải đi cùng văn hóa; muốn làm lớn phải coi trọng văn hóa; muốn xây dựng thương hiệu mạnh phải xây dựng bằng những giá trị bền vững dựa trên nền tảng đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam: Lấy liêm chính làm nền tảng của kinh doanh; lấy sáng tạo làm động lực phát triển; lấy hợp tác làm sức mạnh hội nhập; lấy phát triển bền vững làm mục tiêu lâu dài; thượng tôn pháp luật trong mọi hoạt động kinh doanh, lấy chữ tín làm đầu trong mọi quan hệ hợp tác, lấy người dân và xã hội làm trung tâm của phát triển, không ngừng đổi mới sáng tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh…

Các bộ, ngành, cơ quan và địa phương không ngừng xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch; thúc đẩy và lan tỏa giá trị văn hóa, đạo đức kinh doanh qua từng chính sách.

Các hiệp hội doanh nghiệp cần phát huy vai trò dẫn dắt, tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu. Mỗi doanh nghiệp hãy trở thành một trung tâm lan tỏa giá trị văn hóa và mỗi doanh nhân hãy trở thành một đại sứ của văn hóa kinh doanh Việt Nam…

Phó Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng khi nền tảng văn hóa mạnh, doanh nghiệp sẽ tốt - khi thể chế phát triển gặp doanh nghiệp tốt, sức mạnh phát triển đất nước sẽ được nhân lên nhiều lần - khi ý chí phát triển của quốc gia gặp khát vọng lớn của đội ngũ doanh nhân, thì sẽ kiến tạo thêm nhiều kỳ tích mới.

Các diễn giả tham gia phiên tọa đàm số 2 với chủ đề “Doanh nghiệp hành động-Lan tỏa giá trị và nâng tầm doanh nghiệp Việt Nam.” (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Tại Diễn đàn, Ban tổ chức công bố Bộ giá trị Văn hóa Kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát động và kêu gọi cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam thực thi và lan tỏa Bộ Giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam liêm chính, sáng tạo, trách nhiệm và hội nhập, đóng góp vào mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” có diễn ra 2 phiên tọa đàm, với sự tham gia của các chuyên gia uy tín hàng đầu, tạo tiếng nói đa chiều và phù hợp với thực tiễn. Tại phiên tọa đàm số 1 với chủ đề “Chính phủ kiến tạo - Hoàn thiện thể chế cho hệ giá trị văn hóa kinh doanh mới,” các đại biểu tập trung phân tích tư duy phát triển mới được đặt ra từ Nghị quyết Đại hội XIV, làm rõ vai trò kiến tạo của Nhà nước trong việc xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Các diễn giả cũng thảo luận về việc hoàn thiện thể chế, định hình hệ giá trị Văn hóa Kinh doanh Việt Nam, tiếp tục hoàn thiện Bộ Tiêu chí Văn hóa Kinh doanh Việt Nam và hướng tới xây dựng Bộ chỉ số Văn hóa Kinh doanh Việt Nam - như một công cụ thúc đẩy sự phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phiên tọa đàm số 2 là “Doanh nghiệp hành động - Lan tỏa giá trị và nâng tầm doanh nghiệp Việt Nam” tập trung vào các giải pháp thực tiễn nhằm chuyển hóa giá trị văn hóa thành chuẩn mực hành động trong quản trị và phát triển doanh nghiệp.

Các ý kiến nhấn mạnh việc tích hợp văn hóa vào chiến lược phát triển, xây dựng đạo đức kinh doanh, tăng cường minh bạch, thực hiện trách nhiệm xã hội và lan tỏa các giá trị tốt đẹp của doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập quốc tế…

Các ý kiến chia sẻ tại 2 phiên tọa đàm đã truyền tải đến cộng đồng thông điệp chiến lược, phản ánh tinh thần điều hành phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới: Nhà nước đóng vai trò kiến tạo thể chế và môi trường phát triển, doanh nghiệp là lực lượng trung tâm của tăng trường và đổi mới sáng tạo, văn hóa trở thành nền tảng giá trị dẫn dắt sự phát triển bền vững của nền kinh tế./.

