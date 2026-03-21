Trồng cây Hạnh phúc tại mũi Sa Vĩ: Nghi thức văn hóa mang ý nghĩa sâu sắc

Trong khuôn khổ Ngày hội “Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025,” 80 cặp đôi đã cùng tham dự đám cưới tập thể đầy cảm xúc mang biểu tượng của “80 năm Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” tạo nên hình ảnh đẹp về giá trị của tình yêu và gia đình trong đời sống hôm nay.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2026, ngày 21/3, họ đã đến mũi Sa Vĩ, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh để trồng cây Hạnh phúc.

Chương trình “Hạnh phúc Sa Vĩ-Nơi địa đầu Tổ quốc” không chỉ là một chuyến đi, mà là hành trình kết nối cảm xúc, gắn kết con người với thiên nhiên, lịch sử và văn hóa, đồng thời lan tỏa những giá trị tinh thần cao đẹp về tình yêu, gia đình và xã hội.

Ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại phát biểu. (Ảnh: Dũng Vũ/Vietnam+)

Chương trình còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc góp phần xây dựng xã hội hạnh phúc, nơi mỗi hành động tử tế, mỗi khoảnh khắc sẻ chia đều góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc chung của cộng đồng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho rằng hoạt động cộng đồng trồng cây Hạnh phúc được ví như một nghi thức văn hóa mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, gắn kết giữa con người, cộng đồng và Tổ quốc. Sự kiện đã nhân lên hạnh phúc ngay khi cây được trồng tại mũi Sa Vĩ – biểu tượng của chủ quyền lãnh thổ.

Theo ông Tuấn, chương trình “Việt Nam hạnh phúc” đã tổ chức trồng cây Hạnh phúc tại Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) và Tháp Bà Ponagar (Khánh Hòa), việc trồng cây Hạnh phúc thứ ba không phải do Ban tổ chức thực hiện mà do chính các cặp đôi tham gia chương trình tổ chức. Điều đó có ý nghĩa rằng hạnh phúc đã lan tỏa đến những người dân. Thông qua việc trồng cây, các cặp đôi lan tỏa hạnh phúc của gia đình họ, lan tỏa năng lượng tích cực đến những người khác để toàn xã hội cùng bước vào một kỷ nguyên hùng cường, thịnh vượng.

Các cặp đôi cùng chụp ảnh kỷ niệm tại mũi Sa Vĩ. (Ảnh: Dũng Vũ/Vietnam+)

Tham gia hành trình lần này có cặp đôi Bùi Văn Quyết (giảng viên Khoa Khoa học Thể dục Thể thao, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2) và Vũ Thanh Tâm (huấn luyện viên Taekwondo).

Anh Quyết chia sẻ hạnh phúc là hành trình đồng hành của hai con người không chỉ yêu nhau, mà còn cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vượt qua thử thách và cùng nhau lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

“Chương trình mang một thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: Hạnh phúc không ở đâu xa, mà bắt đầu từ chính mỗi chúng ta. Khi mỗi người biết trân trọng hiện tại, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, thì hạnh phúc sẽ không còn là điều mong ước, mà sẽ trở thành hiện thực hiện hữu trong từng khoảnh khắc của cuộc sống,” anh Quyết chia sẻ.

Cùng góp mặt trong chương trình còn có một số ca sỹ trẻ như Erik, Đỗ Nam Sơn, nữ ca sỹ Hàn Quốc Lee Rayeon...

Ca sỹ Đỗ Nam Sơn và Lee Rayeon trồng cây Hạnh phúc. (Ảnh: Dũng Vũ/Vietnam+)

“Anh trai say hi” Đỗ Nam Sơn hào hứng khi được tham gia một chương trình có ý nghĩa. Nam ca sỹ cho hay anh sẽ chia sẻ hình ảnh của chương trình lên mạng xã hội và các kênh cá nhân để lan tỏa thông điệp về hạnh phúc, giúp chương trình được biết đến rộng rãi hơn.

Trong khi đó, Lee Rayeon cho hay đây là lần đầu tiên đến với Sa Vĩ.

“Tôi cảm nhận được rất nhiều hạnh phúc ở đây. Chúng tôi đã cùng nhau trồng cây để thể hiện tình yêu hòa bình, sự gắn bó với thiên nhiên và trân trọng môi trường sống. Tôi rất thích cuộc sống tại Việt Nam, mọi người thân thiện, vui vẻ, trân trọng các giá trị gia đình,” nữ ca sỹ bày tỏ.

Trong khuôn khổ chương trình, các cặp đôi cũng đã tham gia hành trình khám phá non thiêng Yên Tử - một trong những trung tâm Phật giáo nổi tiếng của Việt Nam.

Không chỉ mang ý nghĩa tham quan, trải nghiệm, hoạt động còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa-tâm linh đặc sắc, đồng thời tạo không gian kết nối, nuôi dưỡng đời sống tinh thần và hướng con người tới những giá trị bình an, bền vững./.

