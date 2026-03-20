'Việt Nam có tiến bộ đáng kinh ngạc về nâng cao mức độ hạnh phúc của người dân'

Tháng 6/2012, Liên hợp quốc đã tuyên bố chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc, xuất phát từ nhận thức rằng hạnh phúc và sự an sinh của con người là mục tiêu quan trọng của sự phát triển.

Không chỉ dừng lại ở tăng trưởng kinh tế, các quốc gia ngày càng chú trọng tới chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và niềm vui của người dân.

Năm 2026, việc hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc tiếp tục được triển khai rộng khắp tại Việt Nam với nhiều hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa.

Nhân dịp này, Trưởng Đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) Jonathan Baker đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN.

- Nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2026, nhìn lại việc Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng kể trong chỉ số hạnh phúc, theo ông, sự cải thiện về mức độ hạnh phúc này nói lên điều gì về chất lượng phát triển?

Ông Jonathan Baker: Việt Nam đã được ghi nhận vì những tiến bộ đáng kinh ngạc trong việc nâng cao mức độ hạnh phúc của người dân. Tôi cho rằng điều này xuất phát từ việc Việt Nam không chỉ chú trọng vào sự phát triển của đất nước nói chung mà còn tập trung vào sự phát triển bền vững và toàn diện của con người.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam không nhìn nhận đất nước chỉ như một quốc gia đơn thuần, mà họ nhìn nhận thông qua chính những người dân và luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ người dân.

Tôi đã ở đây được hai năm và thường xuyên nghe các bài phát biểu của các nhà lãnh đạo nói về tầm quan trọng của việc hỗ trợ người dân. Do đó, cốt lõi thành công của Việt Nam trong việc cải thiện chỉ số hạnh phúc những năm qua là sự đầu tư mạnh mẽ vào con người.

Cụ thể, Việt Nam đã tăng cường đầu tư tài chính cho hệ thống giáo dục, hỗ trợ giáo viên và học sinh. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới coi trọng văn hóa như một phần quan trọng của sự phát triển.

Niềm vui của học sinh lớp 1. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Việc đầu tư vào văn hóa và bản sắc dân tộc đã thực sự mang lại hạnh phúc cho người dân. Đó là hai lĩnh vực tôi muốn nhấn mạnh, nhưng vẫn còn nhiều lĩnh vực khác nữa. Việt Nam thực sự là một câu chuyện thành công và tôi đã chứng kiến điều này trong suốt thời gian làm việc tại đây.

Dấu hiệu đáng khích lệ nhất mà chúng ta có thể thấy chính là sự đầu tư liên tục của Việt Nam vào văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Điều này được thể hiện rõ trong các định hướng chính sách lớn: từ Nghị quyết số 57-NQ/TW, đặt khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào vị trí trung tâm của tăng trưởng, đến Nghị quyết số 80-NQ/TW, tiếp tục khẳng định văn hóa vừa là nền tảng, vừa là động lực của phát triển bền vững.

Đồng thời, Nghị quyết số 71-NQ/TW về giáo dục và Nghị quyết số 72-NQ/TW về chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục mở rộng tầm nhìn này thông qua việc tăng cường năng lực con người bằng một nền giáo dục chất lượng, bao trùm hơn, cùng khả năng tiếp cận tốt hơn với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phúc lợi.

Toàn cảnh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn (Điện Biên) nhìn từ trên cao. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Ví dụ, Việt Nam đang khởi công xây dựng các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới, góp phần mở rộng cơ hội học tập cho trẻ em ở những khu vực còn nhiều khó khăn.

Xét trong tổng thể, các nghị quyết này cho thấy một cách tiếp cận nhất quán, tích hợp, kết hợp giữa chuyển đổi kinh tế với đầu tư vào phát triển con người, gắn kết xã hội và chất lượng cuộc sống. Sự đầu tư bền bỉ của Chính phủ vào các lĩnh vực này là một dấu hiệu thực sự khích lệ, cho thấy Việt Nam nhận thức rất rõ những khía cạnh cốt lõi nào cần được ưu tiên đầu tư để tiếp tục phát triển và vươn lên trong tương lai.

- Cùng với tinh thần lan tỏa niềm vui của Ngày Quốc tế Hạnh phúc 2026, ông đánh giá thế nào về sự phát triển và niềm tin của ông vào sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam trong tương lai gần?

Ông Jonathan Baker: Việt Nam đang vững bước trên con đường hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao hơn vào năm 2045. Để duy trì tốc độ phát triển và đạt được tham vọng này trong những năm tới, điều then chốt là phải tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm như giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và văn hóa. Việc Việt Nam nhận thức được tầm quan trọng của các yếu tố này là khía cạnh rất quan trọng để đảm bảo đà phát triển.

UNESCO sẽ luôn đồng hành cùng Việt Nam và các thành phố để đảm bảo rằng sự phát triển này diễn ra một cách bền vững. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng lợi ích từ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được phân bổ công bằng, để mọi người dân, kể cả những người ở vùng sâu, vùng xa đều có cơ hội tiếp cận và hưởng lợi như nhau từ sự phát triển ngoạn mục mà Việt Nam đang trải qua.

- Trân trọng cảm ơn ông Jonathan Baker!

