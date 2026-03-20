Hà Nội khởi công dự án giao thông trọng điểm trên tuyến Vành đai 2,5

Ngày 20/3, chào mừng thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng-Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm-Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum-Nguyễn Trãi.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương và nhà thầu thi công dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Chủ đầu tư, Ủy ban Nhân dân các phường Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần để dự án được khởi công đúng kế hoạch.

Theo ông Vũ Đại Thắng, đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hoàn thiện trục vành đai nội đô, kết nối các tuyến hướng tâm, giảm tải cho Vành đai 2 và Vành đai 3, đồng thời từng bước giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông, một trong những vấn đề cấp bách của Thủ đô hiện nay.

Theo đó, thành phố xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tổ chức triển khai đồng bộ, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và vệ sinh môi trường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, khẩn trương, an toàn; tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật; bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình; phấn đấu hoàn thành sớm hơn tiến độ được phê duyệt.

Đồng thời, thành phố mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành trung ương để các dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Với quyết tâm chính trị cao và tinh thần trách nhiệm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tin tưởng rằng Dự án đường Vành đai 2,5 sẽ sớm hoàn thành, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn giao thông, nâng cao chất lượng đô thị và thúc đẩy phát triển bền vững Thủ đô.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Ngô Ngọc Vân bày tỏ, đây là 1 trong các dự án triển khai theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để xử lý 5 điểm nghẽn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Vì vậy, chủ đầu tư dự án bày tỏ quyết tâm, cố gắng triển khai thực hiện hoàn thành công trình sau thời gian 5 tháng kể từ khi nhận được toàn bộ mặt bằng sạch, đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

Ở góc độ chính quyền địa phương nơi có dự án đi qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cầu Giấy Ngô Ngọc Phương cam kết trong thời gian tới, Đảng bộ và chính quyền nhân dân phường Cầu Giấy sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để hoàn thành dứt điểm phần giải phóng mặt bằng còn lại; kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Đồng thời, phường sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đơn vị thi công triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả.

Còn ở góc độ nhà thầu, thay mặt các nhà thầu liên danh, ông Văn Trần Hoàn, Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Hồng cam kết công trình sẽ vượt tiến độ và hoàn thành vào ngày 10/10/2026 nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Cùng với đó, công trình sẽ đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật. Trong quá trình thi công, hạn chế mức thấp nhất đến sinh hoạt của người dân, luôn giữ gìn môi trường và tuyệt đối an toàn.

Máy móc, thiết bị của nhà thầu chuẩn bị thực hiện dự án. (Ảnh: Lê Ngọc/TTXVN phát)

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng-Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm-Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum-Nguyễn Trãi có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 8.401 tỷ đồng.

Trong đó, Dự án thành phần 1.1, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời, hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Cầu Giấy có tổng mức đầu tư hơn 849 tỷ đồng.

Dự án thành phần 1.2, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời, hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Yên Hòa có tổng mức đầu tư hơn 3.387 tỷ đồng.

Dự án thành phần 1.3, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời, hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Thanh Xuân có tổng mức đầu tư hơn 3.686 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2, đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng-Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm-Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum-Nguyễn Trãi có tổng mức đầu tư khoảng hơn 478 tỷ đồng.

Về quy mô đầu tư xây dựng, dự án chia ra thành 3 đoạn tuyến, tổng chiều dài khoảng 2,26km.

Cụ thể, đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng-Dương Đình Nghệ chiều dài khoảng 0,71km, B=50m (Điểm đầu phân đoạn tại vị trí Khu đô thị mới Dịch Vọng, điểm cuối phân đoạn tại vị trí đường Dương Đình Nghệ);

Đoạn Vũ Phạm Hàm-Trần Duy Hưng chiều dài khoảng 0,6km, B=40m (Điểm đầu phân đoạn tại vị trí nút giao giữa đường Mạc Thái Tông và Vũ Phạm Hàm, Điểm cuối phân đoạn tại vị trí nút giao giữa đường Trần Duy Hưng và Hoàng Đạo Thúy);

Đoạn Ngụy Như Kon Tum-Nguyễn Trãi chiều dài khoảng 0,95km, B=40m (Điểm đầu phân đoạn tại vị trí nút giao giữa đường Hoàng Đạo Thúy và đường Ngụy Như Kon Tum, Điểm cuối phân đoạn tại vị trí Đường Nguyễn Trãi).

Tiến độ thực hiện dự án trong năm 2026. Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng hoàn thiện tuyến đường Vành đai 2,5 để xử lý các điểm nghẽn, cấp bách về ùn tắc giao thông; hoàn thiện mạng lưới giao thông vận tải, đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần tạo diện mạo cho đô thị dọc tuyến đường nói riêng và của toàn thành phố Hà Nội nói chung, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô trong công cuộc hiện đại hóa đất nước./.

