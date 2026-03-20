Lâm Đồng: Kiến nghị điều chỉnh tăng phụ cấp cho vùng khó khăn đặc khu Phú Quý

Ngày 20/3, Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) có văn bản gửi Sở Nội vụ tỉnh về việc rà soát, đề xuất chế độ phụ cấp đặc biệt và chế độ phụ cấp khu vực trên địa bàn Phú Quý.



Theo Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quý, mức phụ cấp của các đơn vị mới sau sáp nhập được triển khai theo quy định tại Thông tư số 23/2025/TT-BNV và Thông tư số 24/2025/TT- BNV của Bộ Nội vụ.

Sau khi Thông tư 23/2025/TT-BNV và Thông tư 24/2025/TT- BN ban hành, Ủy ban Nhân dân đặc khu đã chỉ đạo triển khai đến các cơ quan, đơn vị và quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn đặc khu Phú Quý. Hiện tại, mức phụ cấp được hưởng của đặc khu Phú Quý trước và sau sáp nhập không thay đổi (phụ cấp khu vực 0,3, phụ cấp đặc biệt 30%).

Đặc khu Phú Quý với diện tích tự nhiên 18 km2, quy mô dân số 32.200 người, cách đất liền khoảng 56 hải lý (khoảng 120km), là địa bàn hoàn toàn biệt lập, không có cầu nối như các xã miền núi hay vùng sâu, vùng xa trên đất liền.

Giao thông phụ thuộc hoàn toàn vào đường biển, trong khi phương tiện di chuyển chủ yếu là tàu thuyền, phụ thuộc vào thời tiết; nhiều lúc do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, áp thấp nhiệt đới, bão, biển động thì tàu ngưng hoạt động.

Nhiều thời điểm trong năm, đặc khu Phú Quý bị cô lập hoàn toàn từ vài ngày đến hàng tuần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân cư và hoạt động của chính quyền địa phương; nhất là vào thời điểm cuối năm, gió giật mạnh, tàu thuyền không hoạt động, một số ca bệnh cấp cứu phải thuê máy bay trực thăng tốn hàng trăm triệu đồng để chuyển 1 ca bệnh vào đất liền cấp cứu.

Điều kiện kinh tế của Đặc khu Phú Quý còn khó khăn, chi phí sinh hoạt lại quá cao so với thu nhập thực tế, giá cả sinh hoạt tại Phú Quý cao hơn từ 30- 50% so với khu vực trong đất liền do chi phí vận chuyển.

Thu nhập chính của người dân Phú Quý chủ yếu từ nghề khai thác, thu mua, chế biến hải sản. Những năm gần đây, nguồn lợi hải sản bắt đầu giảm nên thu nhập của người dân cũng ảnh hưởng. Với mức phụ cấp khu vực hiện nay là 0,3 và phụ cấp đặc biệt 30% là chưa phù hợp so với điều kiện kinh tế-xã hội của Đặc khu Phú Quý hiện nay.

Theo Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quý, qua đối chiếu với một số đặc khu có điều kiện tương đồng hoặc có điều kiện kinh tế-xã hội tốt hơn đặc khu Phú Quý nhưng mức phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt vẫn cao hơn, cụ thể: Đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cách đất liền khoảng 15 hải lý (khoảng 30km), nhưng phụ cấp khu vực là 0,7; đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cách đất liền 45km, có điều kiện kinh tế-xã hội phát triển, nhưng phụ cấp khu vực là 0,5.

Căn cứ tình hình thực tế nêu trên, Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quý đề nghị Sở Nội vụ xem xét, tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để kiến nghị Bộ Nội vụ điều chỉnh nâng mức phụ cấp khu vực từ 0,3 lên 0,7; điều chỉnh nâng phụ cấp đặc biệt từ 30% lên 50% (Như dự thảo của Bộ Nội vụ trước đây).

Việc điều chỉnh này sẽ bảo đảm tương xứng với điều kiện thực tế, góp phần động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang yên tâm công tác, nhất là cán bộ tăng cường từ đất liền ra đảo công tác.

Theo ý kiến đề xuất của nhiều cán bộ đang công tác tại đặc khu Phú Quý, Trung ương cần xem xét bổ sung đặc khu Phú Quý vào danh sách địa bàn đặc biệt khó khăn vùng hải đảo như đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị)… theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP, ngày 08/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Đồng thời, điều chỉnh hệ số phụ cấp theo Thông tư 23/2025/TT-BNV ngày 24/12/2025 của Bộ Nội vụ nâng hệ số phụ cấp khu vực từ 0,3 lên 0,7 như đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi, đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị và sửa đổi bổ sung Thông tư 24/2025/TT-BNV ngày 24/12/2025 của Bộ Nội vụ phụ cấp đặc biệt đặc khu Phú Quý từ 30% lên 50% để tương đương với thực tế địa lý và các đảo tiền tiêu đồng dạng./.

