Lâm Đồng vận động, quyên góp tặng 1.000 bộ áo dài cho phụ nữ vùng biên

Với tinh thần sẻ chia, Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam-Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) đã tổ chức vận động, quyên góp chương trình trao tặng “Áo dài yêu thương,” góp phần mang đến niềm vui cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Phùng Thị Thu Nga, Chủ tịch Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam-Bình Thuận cho biết, sau gần 2 tuần kêu gọi, đến ngày 20/3, chương trình đã tiếp nhận được hơn 1.000 bộ áo dài từ các thành viên trong câu lạc bộ, các nhà hảo tâm, hội viên phụ nữ trong cả nước gửi về.

Ngoài vải áo dài, áo dài mới, nhiều chị em đã ủng hộ những bộ áo dài đã qua sử dụng nhưng vẫn còn trong tình trạng tốt. Những bộ áo dài này có sự đa dạng về kiểu dáng, màu sắc và kích cỡ, phù hợp với nhiều độ tuổi khác nhau.

Các thành viên trong câu lạc bộ đã cẩn thận phân loại từng bộ áo dài theo kích cỡ và tình trạng để đảm bảo khi trao tặng, người nhận có thể sử dụng một cách thuận tiện nhất.

Dự kiến vào ngày 23/3, đại diện Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam-Bình Thuận sẽ trực tiếp đến trao tặng cho các cô giáo, hội viên phụ nữ ở xã biên giới A Lưới (Huế).

Dịp này, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam-Bình Thuận còn vận động thêm hơn 300 phần quà dành cho trẻ em tại địa phương, bao gồm bánh kẹo, áo ấm và giày dép. Đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về vật chất mà còn mang ý nghĩa động viên tinh thần, giúp các em nhỏ có thêm điều kiện sinh hoạt tốt hơn trong cuộc sống hằng ngày.

Các thành viên trong Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam- Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) phân loại các bộ áo dài được quyên góp. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Theo Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam-Bình Thuận, hoạt động này không chỉ đơn thuần là một chương trình thiện nguyện mà còn mang giá trị văn hóa sâu sắc.

Chiếc áo dài - biểu tượng của vẻ đẹp truyền thống Việt Nam khi được trao tặng sẽ giúp phụ nữ vùng khó có thêm trang phục phù hợp trong các dịp lễ, hội họp hay sự kiện quan trọng; đồng thời còn góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Qua đó, chương trình mong muốn lan tỏa ý thức gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ.

Được biết, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam-Bình Thuận thường xuyên tổ chức các chương trình thiện nguyện như: “Nếp áo thanh xuân” trao tặng áo dài trắng cho các em nữ sinh; tặng áo dài cho phụ nữ các xã, phường; giáo viên tại các trường học…/.

Tạo đột phá giáo dục, nâng đỡ tương lai học sinh dân tộc ở vùng biên giới Tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Lâm Đồng đã khởi công nhiều dự án trường nội trú liên cấp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh nơi tuyến đầu.