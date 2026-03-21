Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata dự chung kết Miss World Vietnam 2026

Chủ tịch Tổ chức Miss World, bà Julia Morley sẽ cùng đương kim Miss World 2025 Opal Suchata đáp chuyến bay đến Việt Nam để tham dự đêm chung kết Miss World Vietnam 2025, diễn ra vào ngày 29/3.

Trước đó, tổ chức Miss World Vietnam đã nhiều lần đón tiếp bà Julia Morley đến làm việc và tham dự các sự kiện quan trọng, góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác chiến lược với tổ chức sắc đẹp quốc tế.

Riêng Hoa hậu Opal Suchata, đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến Việt Nam kể từ khi đăng quang Miss World lần thứ 72. Đặc biệt, Opal Suchata cũng chính là bạn cùng phòng của Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi trong suốt hành trình tham dự Miss World lần thứ 72. Chuyến đi đến dải đất hình chữ S lần này càng thêm ý nghĩa khi đương kim Hoa hậu Thế giới sẽ trực tiếp chứng kiến màn “final walk” của Ý Nhi trên sân khấu.

Hiện tại, hành trình Miss World Vietnam 2025 đang bước vào chặng cuối cùng. Thông tin từ ban tổ chức, thời gian qua, các thí sinh đã tích cực tham gia hoạt động trải nghiệm và loạt phần thi phụ như Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thể Thao, Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Nhân ái.

Opal Suchata cũng chính là bạn cùng phòng của Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi trong suốt hành trình tham dự Miss World lần thứ 72. (Ảnh: BTC)

Các thí sinh đang nỗ lực tập luyện cho đêm chung khảo diễn ra vào ngày 25/3 sắp tới, với hai phần thi Người đẹp Biển và Người đẹp Du lịch kết hợp phần trình diễn nghệ thuật Dances of Vietnam.

Đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 sẽ diễn ra vào ngày 29/3 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh xuất sắc nhất giành được vương miện danh giá sẽ chính thức trở thành đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường Miss World lần thứ 74./.

Miss World Vietnam 2025 điều chỉnh một số hoạt động, 2 thí sinh xin rút khỏi cuộc thi Lê Hà Trang và Huỳnh Bích Thoại đã bày tỏ nguyện vọng dừng thi vì lý do cá nhân. Như vậy, Miss World Vietnam 2025 chỉ còn 48 thay vì 50 thí sinh như công bố trước đó của ban tổ chức.