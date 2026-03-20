Nhận diện những thách thức để thực thi hiệu quả Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 tạo hành lang pháp lý nghiêm ngặt về quyền riêng tư và an ninh dữ liệu. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân được đánh giá là một trong những trụ cột pháp lý quan trọng của nền kinh tế số.

Tuy nhiên, khi bước vào thực thi, nhiều doanh nghiệp đang đối diện các vấn đề như chưa nhận diện đầy đủ rủi ro pháp lý trong hoạt động thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu, thiếu quy trình quản trị dữ liệu đạt chuẩn; Chưa có giải pháp công nghệ hỗ trợ tuân thủ bài bản...

Trong bối cảnh đó, Hội thảo "Tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu cá nhân - Những thách thức, rủi ro và giải pháp công nghệ" do Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Tạp chí Một Thế Giới và FSI tổ chức sáng nay (20/3) tại Hà Nội đã tập trung làm rõ các yêu cầu của chính sách mới, phân tích các rủi ro phát sinh từ thực tiễn và giới thiệu những giải pháp công nghệ có thể giúp doanh nghiệp triển khai tuân thủ hiệu quả.

Các bên tham gia Hội thảo sẽ cùng đối thoại về những điểm cốt lõi trong thực thi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, kết quả và những vấn đề phát sinh sau 3 tháng thực thi Luật, các hành vi vi phạm phổ biến và nguy cơ bị xử phạt nếu không nắm rõ quy định, đồng thời Hội thảo cũng nhấn mạnh vai trò của công nghệ trong đảm bảo tuân thủ bền vững và những giải pháp công nghệ cần thiết cho các doanh nghiệp.

Png Trần Văn Tùng - Chủ tịch Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu khai mạc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Phát biểu khai mạc, ông Trần Văn Tùng - Chủ tịch Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh, Hội thảo được thiết kế không chỉ để nghe các báo cáo một chiều mà hướng tới việc phân tích những khó khăn thực tế và đề xuất kiến nghị hoàn thiện cơ chế pháp lý cũng như định hướng thực thi.

"Chúng tôi đặt yêu cầu rất cao, rằng nội dung Hội thảo phải tập trung vào các vấn đề thiết thực và cụ thể nhất, không né tránh những điểm nghẽn, điểm mờ trong quá trình áp dụng luật," ông Tùng cho hay.

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Khắc Lịch - Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết việc Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 chính thức đi vào thực thi là một bước tiến quan trọng, tạo lập hành lang pháp lý minh bạch, chặt chẽ và tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế, trong đó Bộ Công an được giao vai trò nòng cốt trong quản lý nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm an ninh, trật tự và thực thi các quy định pháp luật.

Tuy nhiên, theo ông Lịch, cần khẳng định rằng trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ thuộc về cơ quan quản lý, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Khắc Lịch - Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Dưới góc độ phát triển công nghiệp công nghệ số, ông Lịch cho rằng việc tuân thủ pháp luật về dữ liệu không nên được nhìn nhận như một rào cản, mà cần được coi là một động lực phát triển mới, với các khía cạnh như góp phần hình thành thị trường dữ liệu số minh bạch, an toàn, bảo vệ quyền lợi người dùng và thúc đẩy người dân sẵn sàng chia sẻ dữ liệu để nhận lại các dịch vụ chất lượng cao hơn.

Đặc biệt, các công nghệ như phi cá nhân hóa dữ liệu (data de-identification) cho phép khai thác giá trị dữ liệu mà vẫn đảm bảo không xâm phạm quyền riêng tư.

Việc tuân thủ cũng thúc đẩy chuẩn hóa năng lực quản trị doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao uy tín và khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là các thị trường yêu cầu cao như Liên minh châu Âu.

Đồng thời, khi tuân thủ luật về bảo vệ dữ liệu sẽ mở ra cơ hội phát triển thị trường công nghệ tuân thủ (RegTech) - một phân khúc mới với tiềm năng lớn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp "Make in Viet Nam" phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ tuân thủ pháp luật về dữ liệu.

Việc tuân thủ luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng góp phần xây dựng niềm tin số, là nền tảng quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi số sâu rộng trong toàn xã hội.

"Cục Công nghiệp công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bên liên quan trong quá trình này, góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam theo hướng an toàn - sáng tạo - hội nhập quốc tế," ông Nguyễn Khắc Lịch nhấn mạnh.

Ông Lưu Quang Định, Tổng Biên tập Tạp chí Một Thế Giới - một trong các đơn vị tổ chức Hội thảo cho biết: "Thông qua Hội thảo này, thông điệp mà chúng tôi muốn truyền đạt tới cộng đồng là: Hãy nâng cao nhận thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân, không chỉ vì chính bản thân mình. Bảo vệ dữ liệu chính là bảo vệ nguồn sống của nền kinh tế số"./.

