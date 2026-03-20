Europol triệt phá nền tảng lừa đảo trực tuyến quy mô lớn

Cơ quan cảnh sát Liên minh châu Âu Europol ngày 20/3 cho biết lực lượng chức năng tại 23 quốc gia đã phối hợp triệt phá một nền tảng lừa đảo trên các “web đen,” đồng thời đưa hàng trăm nghi phạm vào diện điều tra.

“Chiến dịch Alice” của Europol tập trung vào đối tượng điều hành mạng lưới trên, được xác định là một người đàn ông 35 tuổi hoạt động tại Trung Quốc. Theo Europol, đối tượng này đã vận hành hơn 373.000 trang web lừa đảo.

Nền tảng có tên “Alice with Violence CP” rao bán các nội dung bất hợp pháp liên quan đến lạm dụng trẻ em, cùng nhiều “dịch vụ” tội phạm mạng như dữ liệu thẻ tín dụng hoặc quyền truy cập vào hệ thống máy tính. Tuy nhiên, khách hàng sau khi thanh toán đều không nhận được bất kỳ sản phẩm nào.

Europol ước tính nghi phạm đã thu lợi khoảng 345.000 euro (tương đương 400.000 USD) từ khoảng 10.000 người tìm cách mua các nội dung và dịch vụ phi pháp này.

Đến nay, lực lượng chức năng đã xác định được 440 người dùng liên quan và các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng.

“Chiến dịch Alice” được triển khai từ năm 2021, thể hiện nỗ lực phối hợp quốc tế trong việc trấn áp tội phạm mạng./.

Europol triệt phá đường dây tội phạm môi trường quy mô toàn cầu Thông cáo của Europol cho biết các tổ chức tội phạm không chỉ tham gia buôn lậu chất thải mà còn liên quan đến nhiều hành vi phạm pháp như gây ô nhiễm môi trường, rửa tiền, trốn thuế và tham nhũng.