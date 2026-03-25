Vụ rơi máy bay tại Colombia: Tổ chức quốc tang 3 ngày, 69 người đã thiệt mạng

Tổng thống Gustavo Petro tuyên bố treo cờ rủ tại tất cả cơ quan nhà nước, doanh trại quân đội, đơn vị cảnh sát và các cơ quan đại diện ngoại giao của Colombia ở nước ngoài.

Diệu Hương
Hiện trường vụ rơi máy bay Hercules tại Colombia. (Nguồn: AFP)

Ngày 24/3, Chính phủ Colombia thông báo quyết định quốc tang trong 3 ngày nhằm tưởng niệm 69 quân nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay xảy ra ngày 23/3 tại Puerto Leguízamo, tỉnh Putumayo.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Tổng thống Gustavo Petro tuyên bố treo cờ rủ tại tất cả cơ quan nhà nước, doanh trại quân đội, đơn vị cảnh sát và các cơ quan đại diện ngoại giao của Colombia ở nước ngoài.

Ông nhấn mạnh các nghi thức quân đội tương ứng sẽ được tổ chức để tưởng niệm các nạn nhân, coi đây là mất mát lớn đối với quốc gia.

Chính phủ Colombia cũng bày tỏ đoàn kết và chia buồn sâu sắc với gia đình, người thân của các nạn nhân. Bộ Quốc phòng được giao triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo việc tổ chức lễ truy điệu với đầy đủ nghi thức quân đội tại các đơn vị trên toàn quốc.

Các nạn nhân thiệt mạng thuộc biên chế Lục quân, Không quân Vũ trụ và Cảnh sát quốc gia Colombia. Ngoài ra, vụ tai nạn còn khiến hàng chục quân nhân bị thương, hiện đã được chuyển đến nhiều cơ sở y tế để điều trị.

Theo thông tin từ lực lượng vũ trang, một số người bị thương đang được theo dõi y tế tại thủ đô Bogotá. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chiếc máy bay gặp nạn ngay sau khi cất cánh từ sân bay Puerto Leguizamo thuộc tỉnh Putumayo, khu vực giáp biên giới với Ecuador và Peru.

Trên máy bay có 125 người, chủ yếu là binh sỹ.

C-130 Hercules là dòng máy bay vận tải quân sự do Mỹ sản xuất, được sử dụng rộng rãi trên thế giới.

Chiếc máy bay gặp nạn được cho là đã được Mỹ chuyển giao cho Colombia năm 2020 và từng trải qua đợt đại tu kỹ thuật năm 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)
Tối 23/3, một vụ nổ lớn kèm hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu của bang Texas (Mỹ), tạo ra cột lửa và khói đen bốc cao, nguyên nhân ban đầu được cho là sự cố kỹ thuật tại một đơn vị xử lý.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, ngay cả khi căng thẳng có thể hạ nhiệt sau tuyên bố của Tổng thống Trump, giá dầu sẽ tăng trở lại mức 110 USD/thùng cho đến khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại.

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.

Đặc phái viên Mladenov cho biết, các bên trung gian đã đạt được một khuôn khổ nhằm thúc đẩy tái thiết Gaza, điều kiện tiên quyết là tất cả nhóm vũ trang phải giải giáp hoàn toàn, không có ngoại lệ.

ALRRM có thể tạo ra một lớp vũ khí mới, kết hợp giữa tốc độ, tầm xa và sức công phá trong một cấu hình nhỏ gọn, mở rộng khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương mà vẫn duy trì ưu thế chiến thuật.