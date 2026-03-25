Vụ rơi máy bay tại Colombia: Tổ chức quốc tang 3 ngày, 69 người đã thiệt mạng

Ngày 24/3, Chính phủ Colombia thông báo quyết định quốc tang trong 3 ngày nhằm tưởng niệm 69 quân nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay xảy ra ngày 23/3 tại Puerto Leguízamo, tỉnh Putumayo.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Tổng thống Gustavo Petro tuyên bố treo cờ rủ tại tất cả cơ quan nhà nước, doanh trại quân đội, đơn vị cảnh sát và các cơ quan đại diện ngoại giao của Colombia ở nước ngoài.

Ông nhấn mạnh các nghi thức quân đội tương ứng sẽ được tổ chức để tưởng niệm các nạn nhân, coi đây là mất mát lớn đối với quốc gia.

Chính phủ Colombia cũng bày tỏ đoàn kết và chia buồn sâu sắc với gia đình, người thân của các nạn nhân. Bộ Quốc phòng được giao triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo việc tổ chức lễ truy điệu với đầy đủ nghi thức quân đội tại các đơn vị trên toàn quốc.

Các nạn nhân thiệt mạng thuộc biên chế Lục quân, Không quân Vũ trụ và Cảnh sát quốc gia Colombia. Ngoài ra, vụ tai nạn còn khiến hàng chục quân nhân bị thương, hiện đã được chuyển đến nhiều cơ sở y tế để điều trị.

Theo thông tin từ lực lượng vũ trang, một số người bị thương đang được theo dõi y tế tại thủ đô Bogotá. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chiếc máy bay gặp nạn ngay sau khi cất cánh từ sân bay Puerto Leguizamo thuộc tỉnh Putumayo, khu vực giáp biên giới với Ecuador và Peru.

Trên máy bay có 125 người, chủ yếu là binh sỹ.

C-130 Hercules là dòng máy bay vận tải quân sự do Mỹ sản xuất, được sử dụng rộng rãi trên thế giới.

Chiếc máy bay gặp nạn được cho là đã được Mỹ chuyển giao cho Colombia năm 2020 và từng trải qua đợt đại tu kỹ thuật năm 2023./.

