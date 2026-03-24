Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Markwayne Mullin làm Bộ trưởng An ninh nội địa

Với 54 phiếu thuận và 45 phiếu chống, ông Markwayne Mullin, 48 tuổi, thuộc đảng Cộng hòa, từng là thượng nghị sỹ của bang Oklahoma, chính thức được phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Mỹ.

Thượng nghị sỹ Markwayne Mullin được phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ. (Ảnh: Getty)

AFP đưa tin tối 23/3 (giờ địa phương), Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn ông Markwayne Mullin làm tân Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa (DHS), cơ quan đang chao đảo vì việc chính phủ đóng cửa một phần trong khi đang nỗ lực thực thi chính sách siết chặt nhập cư của Tổng thống Donald Trump.

Với 54 phiếu thuận và 45 phiếu chống, các thượng nghị sỹ đã bỏ cho ông Mullin, 48 tuổi, thuộc đảng Cộng hòa, từng là thượng nghị sỹ của bang Oklahoma.

Ông Mullin sẽ thay thế bà Kristi Noem làm người đứng đầu DHS, sau khi bà bị sa thải hồi đầu tháng Ba, một phần vì cách xử lý chiến dịch quy mô lớn gần đây chống lại người nhập cư bất hợp pháp ở Minnesota, trong đó các đặc vụ nhập cư liên bang đã bắn chết 2 người biểu tình là công dân Mỹ.

Tại phiên điều trần trước Thượng viện tuần trước, ông Mullin cho biết một trong những mục tiêu của ông là đưa DHS và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) ra khỏi tâm điểm chú ý.

Ông Mullin cũng cho thấy sự sẵn sàng xem xét việc yêu cầu lệnh của tòa án đối với các hoạt động thực thi luật nhập cư - sự thay đổi tiềm năng so với chính sách hiện hành và là một yêu cầu quan trọng từ các đảng viên Dân chủ trong các cuộc đàm phán ngân sách đang diễn ra./.

(Vietnam+)
#Thượng viện Mỹ #Bộ trưởng An ninh nội địa #Markwayne Mullin #chính sách nhập cư #ICE #Chính phủ Mỹ Mỹ
