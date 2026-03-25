Mỹ muốn đối thoại với Nga về vũ khí hạt nhân thế hệ mới

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Thomas DiNanno cho biết Washington vẫn duy trì kênh đối thoại chiến lược với Nga và có kế hoạch thảo luận với Moskva về các hệ thống vũ khí hạt nhân thế hệ mới.

Quan chức Mỹ đưa ra thông điệp này trong bối cảnh Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) giữa hai nước đã hết hiệu lực vào ngày 5/2/2026.

Phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 24/3, ông DiNanno nêu rõ Washington muốn thảo luận trực tiếp với Moskva về các loại vũ khí nằm ngoài khuôn khổ New START như tên lửa hành trình chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik và ngư lôi hạt nhân Poseido.

Hồi cuối tháng 10/2025, Tổng thống Vladimir Putin thông báo Nga đã thử nghiệm thành công hai loại vũ khí hạt nhân thế hệ mới này, khẳng định những vũ khí này đóng vai trò bảo đảm cân bằng chiến lược, an ninh quốc gia cũng như vị thế toàn cầu của Nga trong nhiều thập kỷ tới.

Ông DiNanno cũng khẳng định Mỹ không đóng bất kỳ kênh đối thoại chiến lược nào với Nga, đồng thời mở cửa khả năng hợp tác đa phương. Theo đó, ông DiNanno cho rằng trong tương lai, Mỹ, Nga và Trung Quốc có thể phối hợp giám sát kho vũ khí hạt nhân toàn cầu, thông qua cơ chế P5 gồm tất cả các quốc gia sở hữu hạt nhân (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp), nhằm tăng hiệu quả kiểm soát và minh bạch hóa hoạt động vũ khí hạt nhân.

Về chương trình thử nghiệm hạt nhân, Thứ trưởng DiNanno cho biết Mỹ chưa định hình chi tiết kế hoạch thử nghiệm nếu nước này quyết định khôi phục chương trình này.

New START được ký kết năm 2010 giữa Tổng thống Mỹ khi đó Barack Obama và người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev. Thỏa thuận song phương cuối cùng về hạn chế vũ khí chiến lược giữa Washington và Moskva, chính thức hết hiệu lực ngày 5/2/2026, khép lại hơn nửa thế kỷ thế giới được bảo vệ bởi một “vành đai” pháp lý kiểm soát hai kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới là Mỹ và Nga.

Tại cuộc họp Hội đồng An ninh hồi tháng 9/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các giới hạn định lượng của hiệp ước thêm một năm sau khi hết hạn, với điều kiện Washington cũng làm điều tương tự.

Tuy nhiên, theo phía Nga, đến nay Mỹ vẫn chưa có động thái cụ thể nào nhằm đáp lại đề xuất này./.

