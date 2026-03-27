Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Theo Quyết định số 2968/QĐ-UBND ngày 26/2/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Tây Ninh phấn đấu: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10-10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt từ 8.000-8.500 USD; Thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026-2030 tăng 50% so với giai đoạn 2021-2025; Chỉ số phát triển con người (HDI) đến năm 2030 khoảng 0,78…

Quyết định số 2968/QĐ-UBND ngày 26/2/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Tây Ninh phấn đấu trở thành một tỉnh công nghiệp-dịch vụ phát triển, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị và mạng lưới kinh tế khu vực Đông Nam Á; có nền công nghiệp hiện đại, thông minh, sinh thái; ngành du lịch, thương mại phát triển mạnh; ngành nông nghiệp hiện đại, thông minh và bền vững, bảo đảm an ninh lương thực và nguồn nguyên liệu chất lượng cao cho chế biến, xuất khẩu; là cửa ngõ giao thương quốc tế của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Thiết lập hệ thống quản trị công hiệu quả, môi trường đầu tư kinh doanh thân thiện, có sức hấp dẫn cao. Xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn và văn minh; môi trường sống trong lành, bền vững và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân Tây Ninh được nâng cao ngang tầm với các địa phương đứng đầu cả nước.