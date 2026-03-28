Giá nhiên liệu tại Argentina đạt mức cao kỷ lục

Ngày 27/3, Liên đoàn các Hiệp hội doanh nghiệp vận tải ôtô hàng hóa Argentina (FADEEAC) bày tỏ quan ngại về tác động nghiêm trọng của đợt tăng giá nhiên liệu được cho là “quá mức," trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông.

Theo FADEEAC, chỉ trong tháng 3, giá dầu diesel và xăng đã tăng từ 20% đến 25%, tương đương mức tăng từ 3 đến 5 lần. Hiện giá diesel - loại nhiên liệu chủ lực của ngành vận tải, đã vượt 2.100 peso/lít (khoảng 1,51 USD), mức cao nhất trong vòng hai năm qua.

Tính theo USD, giá nhiên liệu tại Argentina cũng đang ở mức cao nhất trong một thập kỷ, trở thành một trong những thị trường đắt đỏ nhất khu vực.

Chủ tịch FADEEAC, ông Cristian Sanz, cho biết nhiên liệu hiện chiếm khoảng 1/3 chi phí vận hành, gây áp lực lớn lên hơn 6.500 doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành.

Trong bối cảnh biên lợi nhuận giảm và hoạt động kinh doanh chững lại ở nhiều lĩnh vực, FADEEAC kêu gọi điều chỉnh ngay lập tức giá cước vận tải, nếu không, nhiều doanh nghiệp có thể buộc phải ngừng hoạt động, kéo theo hệ lụy kinh tế-xã hội đáng kể.

Ngành vận tải đường bộ hiện đảm nhiệm hơn 90% lưu thông hàng hóa tại Argentina và đóng góp khoảng 4% việc làm toàn quốc.

FADEEAC cảnh báo, nếu không có biện pháp khẩn cấp nhằm ổn định chi phí và điều chỉnh cơ chế giá, nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng và thiếu hụt hàng hóa là hoàn toàn có thể xảy ra./.

