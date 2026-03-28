'Ông lớn' dầu khí Trung Quốc CNOOC đạt sản lượng kỷ lục trong năm 2025

Tổng Công ty Dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC) mới đây đã thông báo kết quả tài chính và hoạt động trong năm 2025, thiết lập các kỷ lục mới về cả sản lượng lẫn trữ lượng dầu khí.

Bất chấp sự biến động của giá dầu quốc tế, sản lượng ròng của công ty đạt 777,3 triệu thùng dầu tương đương (BOE) trong năm 2025, tăng 7% so với năm trước đó; trong khi đó, doanh thu từ bán dầu và khí đốt đạt 335,7 tỷ nhân dân tệ (tương đương 48,59 tỷ USD).

Theo CNOOC, tổng chi phí của công ty đã giảm đáng kể xuống còn 27,9 USD/BOE, giảm 2,2% so với năm trước đó, cho thấy các biện pháp kiểm soát chi phí hiệu quả cũng như khả năng duy trì lợi nhuận vững chắc của CNOOC.

Trong năm 2025, CNOOC đã thực hiện 6 phát hiện dầu khí mới và đánh giá thành công 28 cấu trúc dầu khí. Tại thị trường nội địa, công ty đã đạt được những bước đột phá quan trọng, bao gồm phát hiện mỏ Longkou 25-1 và việc đánh giá thành công mỏ Qinhuangdao 29-6 tại khu vực Biển Bột Hải.

Ở thị trường quốc tế, công ty tiếp tục củng cố nền tảng tài nguyên của mình thông qua việc đánh giá các mỏ dầu Lukanani và Ranger thuộc lô Stabroek tại Guyana, đồng thời thâu tóm thêm 4 dự án thăm dò mới tại Iraq, Kazakhstan và Indonesia.

Sản lượng khí tự nhiên của công ty đã ghi nhận mức tăng đáng kể là 11,6%, trong khi sản lượng dầu thô tăng 5,8%.

Thông báo cũng cho biết CNOOC đã đẩy mạnh chiến lược phát triển xanh bằng việc tiêu thụ 1,08 tỷ kilowatt-giờ điện xanh trong năm 2025, qua đó giúp giảm 680.000 tấn khí thải carbon.

Công ty đang đẩy nhanh tiến độ các dự án điện gió ngoài khơi cũng như những dự án thu hồi, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS), trong đó nổi bật là việc vận hành thành công dự án mẫu CCUS ngoài khơi đầu tiên của Trung Quốc tại mỏ dầu Enping 15-1.

Trong năm nay, CNOOC đặt mục tiêu sản lượng dao động từ 780 triệu BOE đến 800 triệu BOE, với trọng tâm là đạt được sự tăng trưởng hiệu quả và mang lại lợi nhuận cao./.

