Quyết định bổ sung 8.000 tỷ đồng tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 483/QĐ-TTg về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 cho Bộ Công Thương để tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Theo Quyết định, bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi ngân sách năm 2026 (chi khác ngân sách) cho Bộ Công Thương theo đề nghị của Bộ Tài chính, nhằm phục vụ công tác bình ổn giá xăng dầu trong nước.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo, bảo đảm đúng quy định; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và lợi dụng chính sách.

Bộ Công Thương được giao tổ chức triển khai tạm ứng, quản lý, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc sử dụng Quỹ theo quy định; xây dựng các kịch bản điều hành giá xăng dầu, bảo đảm thu hồi, hoàn trả ngân sách trong thời hạn tối đa 12 tháng kể từ khi thực hiện trích lập Quỹ khi thị trường ổn định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

