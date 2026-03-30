Giá vàng trong nước giảm mạnh tới 1,4 triệu đồng mỗi lượng sáng đầu tuần

Sáng 30/3, giá vàng miếng SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng, hiện giao dịch từ 168,4-171,4 triệu đồng/lượng, tỷ giá USD ổn định, trong khi giá vàng thế giới vẫn duy trì quanh mức 4.476 USD/ounce.

Hạnh Dung
Giao dịch vàng tại Hà Nội. (Ảnh: Vietnam+))
Mở cửa phiên sáng nay (30/3), giá vàng nhẫn và SJC trong nước đều giảm mạnh tới 1,4 triệu đồng/lượng, tỷ giá trung tâm đi ngang.

Tại thời điểm 8 giờ 40 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji, Công ty Phú Quý niêm yết từ 168,4-171,4 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày 27/3.

Cùng diễn biến trên, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cũng giảm ngay khi mở cửa giao dịch, trong đó giá vàng nhẫn trơn của Công ty Phú Quý hiện ở mức từ 168,4-171,4 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 1,2 đồng/lượng so với chốt phiên ngày 27/3.

Trong sáng nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra của giá vàng trong nước vẫn duy trì ở mức cao, lên tới 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 4.476 USD/ounce. Ở mức giá này, sau khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 142,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 29,2 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ngày 30/3 là 25.100 đồng/USD, đi ngang so với ngày 27/3. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng không có biến động.

Cụ thể, tại ngân hàng Vietcombank, doanh nghiệp thông báo tỷ giá USD từ 26.105-26.355 đồng/USD (mua vào/bán ra), Ngân hàng VietinBank áp dụng tỷ giá USD từ 26.143-26.355 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Về phía Ngân hàng BIDV, doanh nghiệp áp dụng tỷ giá USD từ 26.135-26.355 đồng/USD (mua vào/bán ra), Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.120-26.355 đồng/USD (mua vào/bán ra), giữ ổn định so với chốt phiên trước./.

(Vietnam+)
