Lạng Sơn giữ nhịp thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu trong dịp 30/4 và 1/5

Trong những ngày nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5, tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nhịp độ làm việc vẫn được duy trì liên tục, thậm chí cao hơn ngày thường.

Để đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu thông suốt, các lực lượng chức năng khu vực đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt với tinh thần cao.

Theo Chi cục Hải quan khu vực 6, các Đội Hải quan cửa khẩu đã chủ động bố trí lực lượng lãnh đạo, công chức trực tại các cửa khẩu, đảm bảo hoạt động thông quan hàng hóa diễn ra liên tục, thông suốt, không gián đoạn, duy trì trực 24/7, vận hành ổn định hệ thống nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin giúp doanh nghiệp khai báo từ xa, giảm thời gian xử lý trực tiếp. Đồng thời, công chức hải quan luôn đảm bảo xử lý nhanh chóng các thủ tục, chủ động giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh.

Tại cửa khẩu Tân Thanh, ghi nhận lưu lượng phương tiện được thông quan đạt khoảng 600-700 xe mỗi ngày, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là nông sản, quả tươi. Việc tổ chức trực hợp lý, khoa học đã góp phần tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo quản lý nhà nước về hải quan trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Ông Ngô Văn Dũng, Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn, cho biết đơn vị xác định việc thông quan hàng hóa trong dịp lễ phải luôn thông suốt, không có sự dừng ngắt. Vì vậy, đơn vị bố trí đầy đủ cán bộ công chức ở tất cả các bộ phận để phục vụ tốt cho việc thông quan, không để xảy ra ùn tắc trong làm thủ tục, ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp.

Từ đầu năm đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu, đường chuyên dụng, lối thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn ra ổn định. Ở một số thời điểm, các cửa khẩu ghi nhận lượng xe tồn mỗi ngày có sự gia tăng nhẹ ở một số mặt hàng; nhưng về tổng thể lưu lượng thông quan vẫn duy trì ở mức cao và tăng trưởng tích cực với trên 2.200 xe mỗi ngày.

Trong các khu vực cửa khẩu, lực lượng bộ đội biên phòng tiếp tục chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng để điều tiết, phân luồng phương tiện khoa học, hợp lý, không để xảy ra ùn tắc cục bộ. Việc bố trí khu vực dừng đỗ, sắp xếp phương tiện được thực hiện linh hoạt, nâng cao năng lực thông quan, đặc biệt với các mặt hàng xe cơ giới nhập khẩu, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng cửa khẩu.

Cùng với tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực cửa khẩu, biên giới được lực lượng biên phòng tăng cường.

Thiếu tá Trịnh Văn Bác, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, cho biết cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị là nơi có hoạt giao thương sôi động. Trong kỳ nghỉ lễ, đơn vị tăng cường lực lượng để duy trì điều tiết, phân luồng phương tiện xuất nhập khẩu. Đồng thời kịp thời có những hướng dẫn đối với lái xe, doanh nghiệp nhằm không để xảy ra ùn ứ tại các luồng xuất nhập, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ và đúng quy định.

Anh Đinh Duy Nhất, lái xe tỉnh Ninh Bình, cho biết chở mặt hàng quả tươi ra đến tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu. Đến đây được các lực lượng biên phòng, hải quan hướng dẫn từ di chuyển vào bến bãi đến thủ tục cần thiết để thông quan. Quy trình thủ tục xuất khẩu nhanh và gọn; bến bãi và giao thông cửa khẩu di chuyển thuận lợi, không bị dồn và không phải chờ đợi lâu.

Công tác phối hợp điều tiết giữa các lực lượng chức năng cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu suất thông quan, đảm bảo dòng chảy hàng hóa thông suốt thời gian qua./.

