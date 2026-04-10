Xuất khẩu lô sầu riêng đầu tiên theo “luồng xanh” qua cửa khẩu Hữu Nghị

Ngày 10/4, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, hai container sầu riêng quả tươi tương đương khoảng 14.000 trái đóng trong thùng bìa cứng loại 10kg/thùng và 18kg/thùng được thu hoạch từ vùng nguyên liệu phường Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng thông quan xuất khẩu sang Trung Quốc.

Đây là lô sầu riêng lần đầu tiên được xuất khẩu nhờ áp dụng quy trình Luồng xanh, dựa trên hệ thống truy xuất nguồn gốc toàn chuỗi.

Sự kiện được Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức phối hợp cùng công ty NETACOM và các doanh nghiệp công nghệ đồng hành, đánh dấu sự khởi đầu của một mô hình quản lý nông sản hiện đại, minh bạch và số hóa toàn trình, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường quốc tế.

Khác với các phương thức truyền thống, quy trình Luồng xanh cho phép thực hiện kiểm nghiệm từ khâu lấy mẫu đất tại vườn trồng, cho đến quả tươi sau thu hái chế biến, gắn tem truy xuất lên cây và dán tem lên quả khi thu hái; kiểm dịch thực vật và cấp chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ (C/O) ngay tại địa phương nơi có vườn trồng.

Điều này giúp đảm bảo chất lượng trái cây tươi ngon nhất, tiết kiệm tối đa thời gian thông quan tại cửa khẩu, giảm thiểu rủi ro ách tắc hàng hóa.

Trung tá Đỗ Phi Long, Giám đốc Trung tâm tem và vật liệu chống giả (Cục Công nghiệp an ninh, Bộ Công an) cho biết với lô sầu riêng này, trên từng trái sẽ được dán tem QR code xác thực điện tử truy xuất nguồn gốc đóng vai trò là “căn cước điện tử” do Trung tâm Tem và Vật liệu chống giả (H08 - Bộ Công an) chủ trì cung cấp.

Mỗi tem đều được mã hóa, kích hoạt và xác thực gắn liền với dữ liệu cụ thể của lô hàng; từ vùng trồng, gắn tem truy xuất lên từng quả trong quá trình thu hái đến đóng gói…

Theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, công tác tiến hành thu hái sầu riêng được tổ chức thực hiện nghiêm ngặt, dưới sự giám sát trực tiếp của cơ quan chức năng và doanh nghiệp tại vườn của những nông hộ tham gia thí điểm. Ngay tại vườn, trái sầu riêng được gắn tem truy xuất nguồn gốc vào cuống quả.

Ông Nguyễn Quang Tin, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ: “Truy xuất nguồn gốc không chỉ là yêu cầu kỹ thuật của nước nhập khẩu mà còn là cam kết về uy tín và chất lượng của nông sản Việt Nam xuất khẩu ra thế giới. Việc áp dụng thành công mô hình Luồng xanh sẽ là tiền đề để triển khai rộng rãi cho các loại nông, lâm, thủy sản khác, hướng tới một nền nông nghiệp minh bạch, trách nhiệm và bền vững.”

Dự kiến, lô hàng sẽ đến điểm tập kết tại thành phố Bằng Tường (Trung Quốc) vào ngày 11/4/2026, rút ngắn thời gian chỉ còn 6 ngày từ lúc hái trái cho đến khi xe hàng qua cửa khẩu, so với cách làm truyền thống thường kéo dài từ 8 - 11 ngày hoặc lâu hơn./.

