Khởi tố vụ sai phạm trong hoạt động xuất khẩu sầu riêng

Ngày 5/11, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án và khởi tố 17 bị can liên quan đến sai phạm trong hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc.

Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) phát hiện trong hoạt động kinh doanh, xuất khẩu sầu riêng từ Việt Nam sang Trung Quốc xuất hiện tình trạng mua bán mã số vùng trồng, mua bán giấy kiểm nghiệm, cùng nhiều vi phạm quy định về kế toán.

Những hành vi này gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản Nhà nước, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp làm ăn chân chính, dẫn đến việc sầu riêng xuất khẩu không đúng nguồn gốc, không bảo đảm tiêu chuẩn, làm giảm uy tín và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam, đặc biệt là sầu riêng.

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu và chứng cứ, ngày 3/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi,” xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng (Retaq), Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy và một số đơn vị liên quan; đồng thời khởi tố 17 bị can.

Trong số này, 7 bị can bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự, gồm: Trần Đăng Ninh, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng (Retaq); Nguyễn Mạnh Duy, nhân viên Retaq; Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Công nghệ NhoNho; Đinh Hoàng Thiện, Giám đốc Công ty NhoNho; Lê Sỹ Nghị, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Công ty NhoNho; Nguyễn Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Công ty NhoNho; và Vũ Đức Hải, Giám đốc Công ty Cổ phần Scitech.

Ngoài ra, 4 bị can bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ” theo quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Thị Yến Nhi, Giám đốc Chi nhánh 3 Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy; Hà Thị Thủy, Giám đốc Công ty Thảo Nguyên Hà Giang; Đỗ Ngọc Trung, Giám đốc Công ty Đức Phúc; và Vũ Thành Trung, Giám đốc Công ty JiuYi.

Có một bị can bị khởi tố về hai tội “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại các Điều 364 và 221 Bộ luật Hình sự, là Lê Thị Bích Thủy, Giám đốc Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy.

Ba bị can bị khởi tố về tội “Môi giới hối lộ” theo quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự, gồm: Ngô Thị Lụa, Giám đốc Công ty Tân Hoàng Linh; Đoàn Thị Xuân; và Vũ Quang Phúc, thành viên Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk.

Một bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự là Võ Phương Hoàng, kế toán Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy. Riêng bị can Phạm Thành Trí bị khởi tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” theo quy định tại Điều 366 Bộ luật Hình sự.

Về biện pháp ngăn chặn, cơ quan điều tra áp dụng hình thức cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can: Đỗ Ngọc Trung, Vũ Quang Phúc và Nguyễn Thị Yến Nhi; bắt tạm giam 14 bị can còn lại.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã bị khởi tố; đồng thời mở rộng điều tra, xử lý toàn diện, triệt để các sai phạm có tổ chức của các bị can và những cá nhân liên quan.

Cơ quan điều tra cũng đang tiến hành xác minh, kê biên, phong tỏa tài sản nhằm thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt cho Nhà nước./.

Đồng Nai: Doanh nghiệp vi phạm trong xuất khẩu hàng hóa bị phạt hơn 18 tỷ đồng Ủy ban Nhân dân Đồng Nai vừa ra quyết định xử phạt Công ty Hwaseung Chemical hơn 18,5 tỷ đồng vì vi phạm trong xuất khẩu hàng hóa.