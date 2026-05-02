Barclays nâng dự báo giá dầu Brent năm 2026 lên 100 USD một thùng

Ngân hàng Barclays (Anh) ngày 1/5 đã điều chỉnh nâng dự báo giá dầu Brent Biển Bắc năm 2026 lên 100 USD/thùng, tăng mạnh so với mức dự báo trước đó là 85 USD/thùng, với lý do tình trạng bế tắc tại eo biển Hormuz chưa có dấu hiệu được tháo gỡ.

Trong báo cáo phân tích vừa công bố, Barclays cho biết mặc dù lệnh ngừng bắn mong manh về cơ bản vẫn được duy trì, nhưng những tuyên bố cứng rắn từ các bên khiến tình hình tiếp tục căng thẳng và lưu lượng hàng hóa qua eo biển Hormuz chỉ còn ở mức nhỏ giọt. Iran vẫn đang phong tỏa eo biển này, trong khi Hải quân Mỹ chặn xuất khẩu dầu thô của Iran.

Về cân bằng cung-cầu, Barclays ước tính thị trường dầu mỏ toàn cầu đang thâm hụt khoảng 6,6 triệu thùng/ngày và mức thiếu hụt có khả năng sẽ mở rộng thêm khi cú sốc nguồn cung kéo dài.

Ngân hàng này cũng đưa ra cảnh báo, tình trạng gián đoạn càng lâu, cú sốc giá sẽ càng lớn và càng khó đảo chiều. Nếu tình trạng gián đoạn kéo dài đến hết tháng 5/2026, giá dầu thô có thể sẽ tái thiết lập mặt bằng giá mới, hướng tới ngưỡng 110 USD/thùng.

Về triển vọng trung hạn, Barclays lưu ý kế hoạch rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) có thể giúp thu hẹp phần nào khoảng cách giữa tăng trưởng nguồn cung ngoài OPEC và nhu cầu tiêu thụ.

Tuy nhiên, động thái này khó có thể bù đắp hoàn toàn sự thiếu hụt hiện nay, đồng thời làm giảm đi năng lực sản xuất dự phòng của toàn cầu.

Giới phân tích dự báo thị trường năng lượng thế giới sẽ tiếp tục chứng kiến những đợt biến động mạnh cho đến khi có những chuyển biến thực chất trong việc khai thông tuyến đường vận tải chiến lược tại Trung Đông./.

