Việt Nam-Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác kinh tế theo hướng thực chất, bền vững

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân vừa có buổi tiếp và làm việc với Đoàn doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) do ông Brian Mc Feeters, nguyên Đại sứ, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN dẫn đầu.

Cuộc làm việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sau chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hoa Kỳ (tháng 2/2026), tạo xung lực mới cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Hai bên thống nhất khẳng định hợp tác kinh tế là trụ cột then chốt, có tính bổ trợ cao, đóng góp trực tiếp vào ổn định chuỗi cung ứng và tăng trưởng bền vững của mỗi nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là đối tác kinh tế-thương mại chiến lược hàng đầu. Việt Nam kiên định duy trì môi trường chính trị-xã hội ổn định, đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao tính minh bạch và khả năng dự báo của chính sách, qua đó tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, tin cậy cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Đồng thời, Việt Nam thúc đẩy công nghiệp hóa theo hướng xanh, bền vững, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây; phát triển đồng bộ hạ tầng năng lượng, logistics và hạ tầng số.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá cao tiềm năng và môi trường đầu tư của Việt Nam, đồng thời kiến nghị nhiều nội dung cụ thể liên quan đến năng lượng, công nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại, tài chính, y tế, nông nghiệp và hàng tiêu dùng. Nổi bật là các đề xuất về phát triển thị trường LNG, điện khí, năng lượng tái tạo, cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) cũng như hoàn thiện khung khổ chính sách với các lĩnh vực công nghệ, chuỗi cung ứng và kinh tế số.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến thẳng thắn, có giá trị thực tiễn của doanh nghiệp Hoa Kỳ; khẳng định đây là nguồn tham chiếu quan trọng để các cơ quan quản lý tiếp tục hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để nghiên cứu, xử lý kiến nghị trên nguyên tắc khả thi, hài hòa lợi ích và phù hợp thông lệ quốc tế.

Về định hướng hợp tác, Bộ Công Thương nhấn mạnh các trụ cột ưu tiên: bảo đảm an ninh năng lượng với vai trò của LNG và năng lượng tái tạo; phát triển công nghiệp công nghệ cao và hạ tầng số; thúc đẩy thương mại điện tử, logistics và nền kinh tế số; đồng thời tăng cường phối hợp trong lĩnh vực y tế, nông nghiệp, tiêu chuẩn và quản lý thị trường.

Đối với các vấn đề thương mại, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Việt Nam đang chủ động trao đổi với phía Hoa Kỳ trên tinh thần minh bạch, hợp tác, xây dựng; đồng thời đề nghị cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, có tiếng nói khách quan, tích cực nhằm củng cố môi trường hợp tác ổn định, bền vững.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định Chính phủ Việt Nam coi cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ là đối tác quan trọng, lâu dài và tin cậy; cam kết duy trì cơ chế đối thoại chính sách cởi mở, thực chất, đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng tới quan hệ kinh tế-thương mại cân bằng, bền vững và cùng có lợi./.

