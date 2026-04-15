Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tiếp đoàn Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN.

Cùng dự có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần; đại diện Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Ủy ban Văn hóa và Xã hội; Bộ Ngoại giao...

Về phía Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) có Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành USABC Brian McFeeters; Chủ tịch khu vực Đông Nam Á của Tập đoàn Boeing Penny Burtt; Quyền Giám đốc Điều hành Khu vực kiêm Trưởng Đại diện tại Việt Nam của USABC Vũ Tú Thành; đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp thành viên.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu, đánh giá cao Hoa Kỳ nhất quán ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng; đồng thời đánh giá cao hoạt động hiệu quả của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ nói chung và Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN nói riêng, coi đây là đối tác và nguồn lực tin cậy trong việc thúc đẩy các mục tiêu và ưu tiên kinh tế chung của Việt Nam và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương xứng tầm Đối tác Chiến lược toàn diện, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng làm việc với Đoàn doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thay mặt Đoàn, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành USABC Brian McFeeters trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã dành thời gian tiếp Đoàn; nhấn mạnh, cuộc làm việc là dịp để hai bên trao đổi về tiềm năng hợp tác giữa hai bên, làm rõ những vấn đề liên quan đến thể chế, pháp luật, chính sách mới liên quan đến những lĩnh vực hợp tác giữa hai bên, tháo gỡ rào cản, vướng mắc của các nhà đầu tư Hoa Kỳ; đồng thời bày tỏ tin tưởng, với tinh thần đồng hành của Quốc hội và Chính phủ cùng cộng đồng doanh nghiệp trong tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, khó khăn về thể chế, Việt Nam sẽ đạt được tiến bước nhảy vọt, bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, bền vững và chất lượng cao...

Tại cuộc tiếp, đại diện các doanh nghiệp thành viên Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN đã trao đổi về một số nội dung liên quan đến thể chế, chính sách trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá cao tiềm năng hợp tác và môi trường đầu tư tại Việt Nam, đồng thời kiến nghị nhiều nội dung cụ thể liên quan đến hoàn thiện thể chế nhằm tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài; cắt giảm thủ tục hành chính, bảo đảm tính thống nhất, minh bạch, ổn định của hệ thống pháp luật trong nước...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng với các đại biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp hai nước; nỗ lực tạo dựng khuôn khổ pháp lý và chính sách thuận lợi, ổn định, minh bạch, thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục hoạt động, mở rộng quy mô và phát triển lâu dài tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu; luôn sẵn sàng lắng nghe các ý kiến, quan tâm và nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp về chính sách, pháp luật của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN và các doanh nghiệp thành viên USABC tiếp tục quan tâm, mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực đột phá chiến lược về nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, ưu tiên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo đảm an ninh năng lượng; tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, thực hiện chuyển giao công nghệ, nhất là những công nghệ lõi, qua đó giúp Việt Nam tham gia và gắn kết sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN và các doanh nghiệp Hoa Kỳ với tầm ảnh hưởng của mình đồng hành cùng Việt Nam trong tổ chức thành công Năm APEC 2027, tạo động lực để Việt Nam tiếp tục mở cửa thị trường, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế./.

