Thủ tướng đề xuất bốn định hướng trong quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ

Các Lãnh đạo ASEAN và Hoa Kỳ đã thông qua “Tuyên bố Tầm nhìn chung ASEAN-Hoa Kỳ về một khu vực mạnh mẽ, an toàn và thịnh vượng hơn,” làm định hướng chiến lược cho hợp tác giai đoạn mới.

Chiều 26/10 tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 13.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các nước ASEAN đánh giá cao vai trò của Hoa Kỳ trong thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và giữ gìn ổn định khu vực.

Các nước ghi nhận nỗ lực của Tổng thống Donald Trump trong thúc đẩy hòa bình, đặc biệt là hỗ trợ đối thoại giữa Thái Lan và Campuchia.

Quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, với thương mại hai chiều năm 2024 đạt hơn 453 tỷ USD, Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn thứ hai và nhà đầu tư lớn nhất của ASEAN.

Hai bên đã hoàn tất toàn bộ Kế hoạch Hành động 2021-2025, trong đó có dự án Cơ chế một cửa ASEAN thế hệ mới (ASW 2.0).

Tổng thống Trump khẳng định tiếp tục coi Đông Nam Á là trọng tâm trong chính sách của Hoa Kỳ và cam kết hợp tác chặt chẽ với ASEAN.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đề xuất bốn định hướng lớn nhằm đưa hợp tác ASEAN-Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả thời gian tới.

Trong đó, thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại và đầu tư; đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và an ninh năng lượng; tăng cường an ninh mạng và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia; tăng cường hợp tác, duy trì hòa bình, an ninh và ổn định khu vực.

Kết thúc Hội nghị, các Lãnh đạo ASEAN và Hoa Kỳ đã thông qua “Tuyên bố Tầm nhìn chung ASEAN-Hoa Kỳ về một khu vực mạnh mẽ, an toàn và thịnh vượng hơn,” làm định hướng chiến lược cho hợp tác giai đoạn mới./.