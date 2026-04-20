Hoa Kỳ nhận đơn điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm PTMEG

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết mới đây ngành sản xuất trong nước của Hoa Kỳ đã nộp đơn kiện yêu cầu Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) khởi xướng điều tra áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm PTMEG (polytatramethylene ether glycol) nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam.

Thông tin cụ thể về vụ việc, cơ quan này cho biết sản phẩm bị đề nghị điều tra là sản phẩm PTMEG (mặt hàng bị điều tra theo biểu thuế quan hài hòa của Hoa Kỳ (HTSUS) thuộc nhóm 3907.20.00, trước khi được đổi lại (phân loại lại) thành phân nhóm 3907.29.00).

Mã vụ việc là A-552-855. Nguyên đơn khởi kiện là Công ty BASF Corporation. Ngày nhận đơn vào 7/4/2026. Nội dung doanh nghiệp xuất khẩu bị cáo buộc bán phá giá: trong đơn kiện, nguyên đơn nêu tên một doanh nghiệp Việt Nam có xuất khẩu sản phẩm PTMEG sang Hoa Kỳ với số lượng lớn.

Thời kỳ điều tra chống bán phá giá dự kiến từ 1/10/2025-31/3/2026. Thời kỳ điều tra thiệt hại dự kiến: 1/1/2023-31/3/2026.

Biên độ phá giá cáo buộc với Việt Nam: nguyên đơn đề xuất mức thuế chống bán phá giá với Việt Nam dao động từ 78,72 tới 295,36% (cao nhất trong 3 nước bị điều tra).

Do Hoa Kỳ coi Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế phi thị trường (NME), nên nguyên đơn đề nghị DOC sử dụng các giá trị thay thế của ít nhất một nước có nền kinh tế thị trường để tính toán biên độ phá giá cho Việt Nam.

Căn cứ "Danh sách các quốc gia thay thế" trong Bản ghi nhớ chính sách gần đây nhất về các quốc gia có trình độ kinh tế tương đồng với Việt Nam dựa trên GDP bình quân đầu người năm 2024, nguyên đơn đề xuất xem xét các quốc gia thay thế bao gồm: Indonesia, El Salvador và Jordan.

DOC đang trong giai đoạn rà soát trước khi quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với PTMEG từ Việt Nam. Cụ thể, DOC yêu cầu nguyên đơn bổ sung chi tiết dữ liệu và phương pháp tính toán trước thời hạn ngày 20/4/2026. Việc không tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật có thể dẫn đến việc đơn kiện bị từ chối.

Thông tin rõ về quy trình thủ tục điều tra tiếp theo, Cục Phòng vệ thương mại cho biết theo quy định điều tra của Hoa Kỳ, có 2 cơ quan tham gia trong một vụ việc điều tra chống bán phá giá, DOC điều tra về hành vi bán phá giá và chịu trách nhiệm chung về kết quả điều tra trong khi Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC) chịu trách nhiệm đánh giá thiệt hại của ngành sản xuất trong nước. Sản phẩm chỉ bị áp thuế chống bán phá giá nếu cả 2 cơ quan đều ban hành kết luận khẳng định.

Quy trình thủ tục điều tra theo trình tự sau: DOC nhận đơn kiện. Kế đó, DOC có 20 ngày để xem xét đơn kiện và ban hành quyết định khởi xướng/hay không khởi xướng điều tra.

Trong trường hợp khởi xướng điều tra, DOC có thể sẽ ban hành bản câu hỏi Lượng và Giá trị (thời hạn trả lời là 14 ngày) gửi các doanh nghiệp liên quan để thu thập thông tin, nhằm lựa chọn bị đơn bắt buộc (thường là 1-2 doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam theo số liệu của Hải quan Hoa Kỳ và bản trả lời câu hỏi Lượng và Giá trị trong giai đoạn điều tra).

Các doanh nghiệp cần chủ động đăng ký tài khoản IA ACCESS tại cổng thông tin điện tử của DOC (https://access.trade.gov/login.aspx) để cập nhật thông tin và nộp các văn bản, tài liệu liên quan tới DOC.

Các doanh nghiệp cần phải trả lời Bản câu hỏi Lượng và Giá trị và nộp Đơn xin hưởng thuế suất riêng rẽ (trong đó chứng minh doanh nghiệp hoạt động độc lập, không chịu sự kiểm soát của Chính phủ cả về pháp lý và thực tiễn để được hưởng thuế suất riêng.

Thời hạn để nộp Đơn xin hưởng thuế suất riêng rẽ là 21 ngày kể từ ngày đăng công báo khởi xướng. Doanh nghiệp có thể xin gia hạn bằng văn bản nhưng cần được DOC đồng ý.

Tiếp theo, ITC có 45 ngày kể từ ngày nhận đơn kiện để ban hành kết luận sơ bộ về thiệt hại. Trong trường hợp kết luận sơ bộ của ITC là không có thiệt hại, vụ việc sẽ được chấm dứt toàn bộ (tuy nhiên khả năng này thường thấp).

Sau đó, DOC có 140 ngày kể từ ngày khởi xướng để ban hành kết luận sơ bộ về bán phá giá. Nếu nguyên đơn cáo buộc và DOC nhận thấy có tồn tại tình trạng khẩn cấp do nhập khẩu tăng đột biến sau khi vụ việc được khởi xướng, DOC có thể áp dụng thuế hồi tố tạm thời đối với hàng nhập khẩu trong vòng 90 ngày trước ngày đăng công báo kết luận sơ bộ.

DOC có 75 ngày kể từ ngày ban hành kết luận sơ bộ để ban hành kết luận cuối cùng về bán phá giá.

Ngoài ra, ITC có 45 ngày kể từ ngày DOC ban hành kết luận cuối cùng về bán phá giá để đưa ra kết luận cuối cùng về thiệt hại.

Cuối cùng, DOC có 7 ngày để ban hành Lệnh áp thuế chống bán phá giá (trong trường hợp kết luận có bán phá giá và thiệt hại). Đáng lưu ý, các mốc thời gian có thể được gia hạn.

Để chuẩn bị ứng phó với vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến tiếp theo của vụ việc.

Cùng với đó, doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, nắm vững quy định, trình tự, thủ tục điều tra chống bán phá giá của Hoa Kỳ và dự kiến chiến lược kháng kiện phù hợp với doanh nghiệp (trong trường hợp DOC khởi xướng điều tra).

Ngoài ra, doanh nghiệp hợp tác đầy đủ với Cơ quan điều tra Hoa Kỳ trong suốt quá trình diễn ra vụ việc. Bất kỳ hành động thể hiện sự bất hợp tác hoặc hợp tác không đầy đủ có thể dẫn tới việc Cơ quan điều tra Hoa Kỳ sử dụng các chứng cứ sẵn có bất lợi hoặc áp dụng mức thuế cáo buộc cao nhất cho doanh nghiệp;

Doanh nghiệp chủ động đăng ký tài khoản IA ACCESS tại cổng thông tin điện tử của DOC (https://access.trade.gov/login.aspx) nhằm cập nhật thông tin và nộp các văn bản, tài liệu liên quan tới Cơ quan điều tra Hoa Kỳ; thường xuyên phối hợp, cập nhật thông tin cho Cục Phòng vệ thương mại để nhận được sự hỗ trợ kịp thời./.

Để đạt được kết quả tích cực trong kết luận cuối cùng, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp liên quan tham vấn với luật sư tư vấn để chuẩn bị phương án tài liệu, phản biện.