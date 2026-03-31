Giá vàng ngày 31/3: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng tăng phiên thứ hai liên tiếp trong ngày 30/3, nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng. Tuy nhiên, kim loại quý này vẫn hướng tới một tháng giảm giá, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại về lạm phát và khả năng lãi suất toàn cầu duy trì ở mức cao.

Vào lúc 13 giờ 32 phút theo giờ Mỹ (1 giờ 32 phút sáng 31/3 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,6% lên 4.518,57 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025 vào đầu tuần trước. Giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ chốt phiên tăng 0,7%, lên 4.557,50 USD/ounce.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, nhận định cuộc xung đột vẫn đang diễn biến căng thẳng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, qua đó thúc đẩy giá vàng đi lên nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn.

Dù vậy, giá vàng đã giảm hơn 14% trong tháng 3/2026, hướng tới mức giảm mạnh nhất theo tháng kể từ năm 2008. Đà lao dốc này diễn ra khi giá năng lượng tăng vọt, làm gia tăng lo ngại lạm phát và buộc thị trường phải điều chỉnh lại kỳ vọng về lãi suất.

Tại Việt Nam, sáng 31/3, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 170,8-173,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

