Dầu thô Brent hướng tới tháng tăng giá kỷ lục

Giá dầu tăng trong phiên giao dịch ngày 30/3, trong đó dầu Brent hướng tới mức tăng theo tháng kỷ lục, còn dầu thô ngọt nhẹ Mỹ vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2022.

Diễn biến này xảy ra sau khi lực lượng Houthi tại Yemen mở rộng phạm vi xung đột với Iran bằng các cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào Israel.

Kết thúc phiên này, giá dầu Brent tăng 21 xu Mỹ, tương đương 0,2%, lên 112,78 USD/thùng, dù có thời điểm trong phiên bật tăng hơn 4 USD lên mức cao 116,89 USD/thùng.

Trong khi đó, dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng mạnh 3,24 USD, tương đương 3,3%, lên 102,88 USD/thùng - mức cao nhất kể từ tháng 7/2022.

Xung đột tại Trung Đông đã lan rộng kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran từ ngày 28/2, làm dấy lên lo ngại về các tuyến vận chuyển dầu mỏ quanh bán đảo Arab và Biển Đỏ.

Quân đội Israel cho biết đã đánh chặn hai máy bay không người lái phóng từ Yemen trong ngày thứ Hai, hai ngày sau khi lực lượng Houthi - đồng minh của Iran - lần đầu tiên phóng tên lửa vào Israel kể từ khi xung đột bùng phát.

Tuy nhiên, đến nay lực lượng này vẫn chưa nhắm mục tiêu vào hoạt động vận tải trên Biển Đỏ, nơi chiếm khoảng 15% lưu lượng hàng hải toàn cầu.

Theo ông Robert Yawger, Giám đốc phụ trách lĩnh vực năng lượng tại Mizuho, nếu Houthi tấn công các tàu thuyền và làm gián đoạn lối vào phía nam của Biển Đỏ, giá dầu có thể tăng thêm từ 5-10 USD/thùng.

Việc Iran trên thực tế đóng cửa eo biển Hormuz - điểm trung chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí toàn cầu - đã đẩy giá dầu Brent tăng khoảng 57% trong tháng này, mức tăng mạnh nhất theo kể từ năm 1988, vượt cả mức tăng trong Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1990. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ đã tăng 53% trong tháng, ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 5/2020.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cảnh báo sẽ phá hủy các cơ sở năng lượng và giếng dầu của Iran nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz, sau khi Iran gọi các đề xuất hòa bình của Mỹ là “phi thực tế” và phóng loạt tên lửa nhằm vào Israel.

Trước đó, ông Trump cho biết sẽ tạm dừng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của Iran đến ngày 6/4, đồng thời khẳng định hai bên vẫn đang tiến hành các cuộc tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp.

Theo nhận định của SEB Research, việc gia hạn thời hạn đến ngày 6/4 không đủ để trấn an thị trường, khi giới đầu tư đang chờ đợi những tín hiệu cụ thể về việc hạ nhiệt căng thẳng thay vì chỉ là các tuyên bố mang tính ngoại giao.

Trong nỗ lực ổn định tâm lý thị trường, các bộ trưởng tài chính Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tuyên bố sẵn sàng triển khai “mọi biện pháp cần thiết” nhằm đảm bảo ổn định thị trường năng lượng và hạn chế tác động lan tỏa đến kinh tế toàn cầu.

Cùng ngày, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết Fed có thể chờ thêm để đánh giá tác động của xung đột đối với nền kinh tế và lạm phát, qua đó phát tín hiệu chưa vội tăng lãi suất.

Về nguồn cung, theo dữ liệu của Kpler, lượng dầu thô của Saudi Arabia được chuyển hướng từ eo biển Hormuz sang cảng Yanbu trên Biển Đỏ đã tăng vọt lên 4,658 triệu thùng/ngày trong tuần trước, so với mức trung bình chỉ 770.000 thùng/ngày trong hai tháng đầu năm.

Tại Nigeria - thành viên của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) - kế hoạch xuất khẩu bốn loại dầu chủ lực trong tháng Năm đạt khoảng 807.000 thùng/ngày, tăng 3,1% so với tháng Tư.

Tại Mỹ, dự trữ dầu thô được dự báo giảm trong tuần qua, cùng với lượng tồn kho sản phẩm chưng cất và xăng.

Theo khảo sát sơ bộ của Reuters, tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm khoảng 1,3 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 27/3, sau khi trước đó tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 6/2024./.

