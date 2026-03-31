Giá vàng trên thị trường thế giới đi lên phiên thứ hai liên tiếp

Giá vàng tăng phiên thứ hai liên tiếp trong ngày 30/3, nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng.

Tuy nhiên, kim loại quý này vẫn hướng tới một tháng giảm giá, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại về lạm phát và khả năng lãi suất toàn cầu duy trì ở mức cao.

Vào lúc 13 giờ 32 phút theo giờ Mỹ (1 giờ 32 phút sáng 31/3 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,6% lên 4.518,57 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025 vào đầu tuần trước. Giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ chốt phiên tăng 0,7%, lên 4.557,50 USD/ounce.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, nhận định cuộc xung đột vẫn đang diễn biến căng thẳng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, qua đó thúc đẩy giá vàng đi lên nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong ngắn hạn, thị trường sẽ tập trung vào diễn biến chiến sự, giá dầu thô, lợi suất trái phiếu và chỉ số USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo các cơ sở năng lượng và giếng dầu của Iran sẽ bị phá hủy nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz, sau khi Iran bác bỏ các đề xuất hòa bình của Mỹ và phóng loạt tên lửa nhằm vào Israel.

Dù vậy, giá vàng đã giảm hơn 14% trong tháng 3/2026, hướng tới mức giảm mạnh nhất theo tháng kể từ năm 2008. Đà lao dốc này diễn ra khi giá năng lượng tăng vọt, làm gia tăng lo ngại lạm phát và buộc thị trường phải điều chỉnh lại kỳ vọng về lãi suất.

Vàng thường được xem là kênh phòng ngừa lạm phát và bất ổn địa chính trị, nhưng không mang lại lợi suất, khiến tài sản này kém hấp dẫn hơn trong môi trường lãi suất cao.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết ngân hàng này có thể kiên nhẫn theo dõi tác động của xung đột với Iran đối với nền kinh tế và lạm phát. Trước đó, Fed đã giữ nguyên lãi suất điều hành trong khoảng 3,50-3,75%.

Trong tuần này, thị trường sẽ đón nhận loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, bao gồm doanh số bán lẻ, báo cáo việc làm của ADP và số liệu việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp tháng 3/2026.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại City Index và FOREX.com, cho rằng vùng giá 4.700-4.750 USD/ounce sẽ là ngưỡng thử thách đối với đà phục hồi ngắn hạn của vàng. Nếu không thể vượt qua mức này, đà tăng hiện tại có thể sớm suy yếu tương tự các nhịp hồi trước đó.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1% lên 70,27 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 1,6% lên 1.891,71 USD/ounce, trong khi palladium tăng 2,9% lên 1.416,47 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 30/3, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 170,8-173,82 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

