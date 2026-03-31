Giá vàng trong nước tăng mạnh, chênh lệch với thế giới lên tới 32 triệu đồng

Mở cửa phiên sáng nay (31/3), giá vàng nhẫn và SJC trong nước đều tăng mạnh tới 2,7 triệu đồng/lượng, tỷ giá trung tâm cũng tăng 2 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 40 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji, Công ty Phú Quý niêm yết từ 173-176 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 2,2 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày 30/3.

Cùng diễn biến trên, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cũng tăng ngay khi mở cửa giao dịch, trong đó giá vàng nhẫn trơn của Công ty Phú Quý ở mức từ 173-176 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 2,2 đồng/lượng so với chốt phiên ngày 30/3. Còn giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 173-176 triệu đồng/lượng, tăng 2,7 triệu đồng mỗi lượng.

Trong sáng nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra của giá vàng trong nước vẫn duy trì ở mức cao, lên tới 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 4.587 USD/ounce, tăng 53 USD trong 12 giờ qua. Ở mức giá này, sau khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 144 triệu đồng/lượng, thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 32 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ngày 31/3 là 25.102 đồng/USD, tăng 2 đồng so với ngày 30/3. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tương ứng.

Cụ thể, tại ngân hàng Vietcombank, doanh nghiệp thông báo tỷ giá USD từ 26.107-26.357 đồng/USD (mua vào/bán ra), Ngân hàng VietinBank áp dụng tỷ giá USD từ 26.138-26.357 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 2 đồng so với phiên trước.

Về phía Ngân hàng BIDV, doanh nghiệp áp dụng tỷ giá USD từ 26.137-26.357 đồng/USD (mua vào/bán ra), Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.120-26.357 đồng/USD (mua vào/bán ra), cũng tăng 2 đồng so với chốt phiên trước./.

Giá vàng trên thị trường thế giới đi lên phiên thứ hai liên tiếp Vào lúc 13 giờ 32 phút theo giờ Mỹ (1 giờ 32 phút sáng 31/3 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,6% lên 4.518,57 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025 vào đầu tuần trước.