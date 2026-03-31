Giá xăng Mỹ vượt ngưỡng 4 USD mỗi gallon, cao nhất trong hơn 2 năm

Giá xăng tại Mỹ đã vượt mốc 4 USD/gallon (1 gallon=3,78 lít) lần đầu tiên kể từ năm 2022 trong ngày 31/3, khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng mạnh.

Theo Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA), giá xăng trung bình trên toàn nước Mỹ hiện ở mức 4,02 USD/gallon, cao hơn hơn 1 USD so với trước khi nổ ra cuộc xung đột Trung Đông.

Đây là mức cao nhất kể từ sau xung đột Nga-Ukraine năm 2022, dù tại nhiều bang, giá đã vượt ngưỡng này từ trước do khác biệt về nguồn cung và thuế.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran cuối tháng 2/2026, giá dầu thô - nguyên liệu chính sản xuất xăng - đã tăng mạnh do gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông, đặc biệt khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị đình trệ.

Không chỉ riêng tại Mỹ, giá nhiên liệu cũng leo thang ở nhiều quốc gia trên thế giới, ví dụ như tại Paris (Pháp), giá xăng tương đương hơn 10 USD/gallon.

Giá xăng tăng đang tạo thêm áp lực lên người tiêu dùng và doanh nghiệp, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt vốn đã cao.

Khi chi tiêu cho nhiên liệu tăng, nhiều hộ gia đình buộc phải cắt giảm các khoản chi khác. Đồng thời, chi phí vận tải tăng cũng có thể đẩy giá hàng hóa, đặc biệt là thực phẩm, đi lên trong thời gian tới.

Dữ liệu khảo sát của AP-NORC cho thấy 45% người trưởng thành tại Mỹ lo ngại về khả năng chi trả xăng trong tương lai.

Giá dầu diesel - nhiên liệu chủ yếu cho vận tải hàng hóa - hiện ở mức trung bình 5,45 USD/gallon, tăng mạnh so với khoảng 3,76 USD trước chiến sự, cho thấy áp lực chi phí đang lan rộng trong nền kinh tế.

Nếu xung đột kéo dài, giá nhiên liệu có thể tiếp tục tăng, khi nguồn cung bị siết chặt và hoạt động vận chuyển dầu toàn cầu gặp gián đoạn.

Trước tình hình này, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cam kết xuất kho 400 triệu thùng dầu từ dự trữ khẩn cấp, trong khi Mỹ nới lỏng một số lệnh trừng phạt để tăng nguồn cung và tạm thời miễn trừ quy định vận tải biển theo Đạo luật Jones trong 60 ngày.

Tuy nhiên, hiệu quả của các biện pháp này chưa rõ ràng, do giá xăng còn chịu tác động bởi nhiều yếu tố như chi phí đầu vào của các nhà máy lọc dầu và nhu cầu tăng theo mùa.

Dù là nước xuất khẩu ròng dầu mỏ, Mỹ vẫn chịu ảnh hưởng từ biến động giá toàn cầu. Trong bối cảnh hiện nay, các yếu tố địa chính trị tiếp tục đóng vai trò then chốt, tương tự như giai đoạn giá xăng vượt 5 USD/gallon vào năm 2022./.

