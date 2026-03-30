ECB: Người tiêu dùng và nhà nhập khẩu Mỹ chịu thiệt hại chính từ thuế quan

Một bài báo đăng trên Bản tin Kinh tế của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 30/3 cho hay, người tiêu dùng và các công ty nhập khẩu của Mỹ đang phải gánh chịu phần lớn thiệt hại tài chính do thuế quan gây ra.

Bên cạnh đó, kim ngạch thương mại sụt giảm cũng gây ra những cú sốc tiêu cực đối với cả các công ty xuất khẩu.

Trong năm qua, Mỹ đã áp đặt hàng loạt biện pháp thuế quan đối với hầu hết các đối tác thương mại.

Giới chuyên gia kinh tế đã không ngừng tranh luận về việc bên nào sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra dự báo rằng các công ty xuất khẩu sang Mỹ mới là bên phải chi trả cho những chi phí này.

Tuy nhiên, nghiên cứu của ECB chỉ ra rằng các đơn vị xuất khẩu sang Mỹ chỉ hấp thụ một phần rất nhỏ chi phí phát sinh từ thuế quan. Thay vào đó, gánh nặng này chủ yếu đè nặng lên vai các nhà nhập khẩu và người tiêu dùng của Mỹ.

Cụ thể, ECB cho biết hiện nay người tiêu dùng Mỹ đang chi trả khoảng 1/3 chi phí thuế quan.

Trong dài hạn, tỷ trọng này có thể tăng lên mức hơn một nửa khi khả năng tự hấp thụ chi phí của các doanh nghiệp Mỹ dần cạn kiệt.

Điều này đồng nghĩa với việc về lâu dài, các công ty Mỹ sẽ chỉ còn khả năng gánh vác khoảng 40% mức chi phí gia tăng do thuế quan.

Mặt khác, ECB cũng đưa ra dự báo rằng các nhà xuất khẩu châu Âu cũng không hề "miễn nhiễm" trước tác động này, do các biện pháp thuế quan gây ra hệ quả lớn đối với tổng lượng hàng hóa nhập khẩu của Mỹ.

Báo cáo phân tích thêm rằng, đối với các nhóm mặt hàng vẫn đang được xuất nhập khẩu theo các mức thuế quan của Mỹ, nếu mức thuế này tăng thêm 10% sẽ khiến khối lượng nhập khẩu của Mỹ giảm 4,3%./.

