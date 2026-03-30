Thành phố Hồ Chí Minh siết quản lý đất đai, gia hạn có điều kiện nhiều dự án

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành nhiều quyết định liên quan đến gia hạn tiến độ, giao đất, cho thuê đất và điều chỉnh hình thức sử dụng đất đối với một số dự án trên địa bàn, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác nguồn lực đất đai.

Đáng chú ý, thành phố cho phép Công ty Cổ phần Du lịch Sinh thái Long Hải được gia hạn tiến độ sử dụng hơn 2,8ha đất tại xã Long Hải trong thời gian 24 tháng để tiếp tục triển khai dự án Khu du lịch Long Hải.

Nguyên nhân là do doanh nghiệp chậm tiến độ kéo dài so với cam kết trong dự án đầu tư đã được phê duyệt từ năm 2009 và điều chỉnh năm 2010.

Theo quy định của Luật Đất đai 2024, việc gia hạn đi kèm nghĩa vụ tài chính bổ sung và cơ chế giám sát chặt chẽ. Hết thời hạn gia hạn, nếu dự án chưa đưa đất vào sử dụng, Nhà nước sẽ thu hồi đất, không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư còn lại.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tăng cường kiểm tra, thanh tra việc sử dụng đất, phối hợp cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính để doanh nghiệp thực hiện đầy đủ theo quy định.

Ở chiều ngược lại, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ưu tiên bố trí quỹ đất cho các công trình phục vụ lợi ích công cộng. Cụ thể, hơn 3ha đất tại số 2 đến 4 đường Lê Đại Hành, phường Phú Thọ được giao cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng cơ sở thể dục thể thao.

Khu đất được sử dụng ổn định lâu dài theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Các cơ quan chức năng thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cập nhật hồ sơ địa chính và quản lý theo quy định.

Bên cạnh đó, thành phố điều chỉnh quyết định liên quan khu đất gần 1,7ha tại phường Phú Mỹ do Tổng Công ty Phát điện 3 quản lý phục vụ Nhà máy điện Phú Mỹ 4.

Nội dung điều chỉnh xác định mục đích sử dụng là đất ở đô thị để xây dựng nhà ở công vụ, đồng thời chuyển hình thức sử dụng từ giao đất có thu tiền sang thuê đất trả tiền hằng năm, phù hợp quy định pháp luật và phương án cổ phần hóa doanh nghiệp.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định cho Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức thuê hơn 28,6ha đất khu công nghiệp tại xã Nghĩa Thành để thực hiện dự án Khu công nghiệp Châu Đức, với thời hạn sử dụng đất đến tháng 10/2058. Dự án được áp dụng hình thức thuê đất trả tiền hằng năm và được miễn tiền thuê đất trong thời gian 17 năm theo chính sách ưu đãi đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

Cơ quan chức năng được giao xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và kiểm tra việc sử dụng đất trong quá trình triển khai dự án. Doanh nghiệp có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, tuân thủ quy định pháp luật về đất đai, môi trường và thực hiện nghĩa vụ tài chính sau thời gian được miễn tiền thuê đất.

Các quyết định nêu trên cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh rà soát, xử lý các dự án chậm triển khai, đồng thời tái cơ cấu việc sử dụng đất theo hướng ưu tiên công trình công cộng và dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần sử dụng tiết kiệm và bền vững tài nguyên đất./.

UBND đặc khu được quyết định các biện pháp quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai Theo Nghị định số 322/2025/NĐ-CP, UBND đặc khu được quyết định các biện pháp quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên nước, rừng, biển... theo quy hoạch, kế hoạch và quy định của pháp luật.