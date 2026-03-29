Xu hướng “ly tâm” lan rộng, thị trường văn phòng Hà Nội đổi trục

Thị trường văn phòng Hà Nội đang dịch chuyển từ mô hình tập trung đơn lõi sang cấu trúc đa cực, thể hiện xu hướng "ly tâm" với nguồn cung chất lượng cao mở rộng ra các cực mới ngoài khu vực trung tâm.

Theo Savills Việt Nam, từ nay đến năm 2028, thị trường dự kiến bổ sung khoảng 403.000m2 diện tích văn phòng. Nguồn cung mới chủ yếu thuộc phân khúc hạng A, tập trung tại khu vực phía Tây và nội thành, trong khi khu trung tâm ghi nhận lượng bổ sung hạn chế. Xu hướng này phản ánh sự dịch chuyển sang các khu vực có quỹ đất lớn, thuận lợi phát triển dự án quy mô và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về không gian làm việc chất lượng.

Cùng với đó, nhu cầu thuê được kỳ vọng duy trì tích cực nhưng mang tính chọn lọc hơn, ưu tiên các sản phẩm có chất lượng cao, tối ưu vận hành và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Thị trường dần hình thành các cụm văn phòng gắn với hạ tầng và khu đô thị mới, trong khi khu trung tâm tiếp tục giữ vai trò tập trung trụ sở doanh nghiệp và các chức năng giá trị cao.

Ông William Gramond, Giám đốc Bộ phận Cho thuê Thương mại Savills Hà Nội, cho rằng việc mở rộng ra ngoài khu trung tâm không còn chỉ nhằm tối ưu chi phí, mà đã trở thành lựa chọn mang tính chiến lược. Xu hướng này được thúc đẩy bởi hạ tầng ngày càng hoàn thiện, sự xuất hiện của các dự án chất lượng cao như IFC Hà Nội và Parc Hà Nội, cùng nhu cầu tiếp cận nguồn nhân lực và tiện ích phục vụ vận hành.

Năm 2025, tổng nguồn cung văn phòng đạt khoảng 2,3 triệu m2 diện tích cho thuê thuần (NLA), ổn định theo quý và giảm nhẹ so với cùng kỳ. Phân khúc hạng B tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, trong khi nguồn cung hạng A giảm do điều chỉnh phân hạng, còn hạng C duy trì ổn định.

Công suất thuê toàn thị trường đạt 85%, trong đó hạng C ghi nhận mức lấp đầy cao nhất. Khu trung tâm vẫn dẫn đầu về giá thuê và tỷ lệ lấp đầy, song các khu vực ngoài trung tâm đang cải thiện rõ rệt nhờ nguồn cung mới chất lượng cao.

Hoạt động thuê trong năm chủ yếu đến từ các doanh nghiệp công nghệ thông tin và nhóm tài chính-ngân hàng-bảo hiểm (FIRE). Nhiều giao dịch dịch chuyển phản ánh xu hướng nâng cấp không gian làm việc và tối ưu chi phí, với nhu cầu tập trung vào các tòa nhà hạng A và B có vị trí thuận lợi, tiêu chuẩn cao và đáp ứng tốt yêu cầu vận hành hiện đại./.