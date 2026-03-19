Ngày 19/3, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố Top 10 và Top 5 công ty uy tín ngành bất động sản năm 2026.

Lễ tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu sẽ diễn ra vào tháng 4/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo, Top 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín năm nay gồm có những tên tuổi như: Công ty Cổ phần Vinhomes, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền, Công ty cổ phần Tập đoàn Ecopark, Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Văn Phú, Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco, Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng, Công ty Cổ phần Bất động sản BIM, Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long.

Ngoài bảng xếp hạng này, Vietnam Report còn công bố danh sách Top 10 Công ty bất động sản công nghiệp uy tín, Top 5 Công ty Dịch vụ Bất động sản uy tín năm 2026: tư vấn và môi giới, Top 5 Công ty dịch vụ Bất động sản uy tín năm 2026: quản lý vận hành.

Đây là kết quả nghiên cứu độc lập của Vietnam Report, được xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan nhằm ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp trụ cột của ngành bất động sản đã và đang nỗ lực hết mình đạt nhiều thành tựu trong việc cung cấp sản phẩm cho khách hàng, tạo dựng được hình ảnh ấn tượng trong mắt công chúng và nhà đầu tư, thể hiện bản lĩnh vững vàng với năng lực tài chính ổn định, vươn mình khẳng định vị thế trong thời kỳ nhiều biến động hiện nay.

Một dự án bất động sản. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Các doanh nghiệp được lọc ra từ cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp Việt Nam trong các nghiên cứu xếp hạng của Vietnam Report thuộc ngành bất động sản với dữ liệu tài chính cập nhật đến ngày 31/12/2025, kết hợp sử dụng phương pháp Media Coding, khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan nhằm đưa ra đánh giá tổng hợp, khách quan và đầy đủ nhất về doanh nghiệp.

Ông Vũ Đăng Vinh, Tổng Giám đốc Vietnam Report cho hay năm 2026, thị trường bất động sản được dự báo đối mặt với môi trường tài chính thận trọng hơn khi chính sách tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản có xu hướng siết chặt và mặt bằng lãi suất chịu áp lực tăng trở lại. Điều này có thể làm chậm nhịp phục hồi của thị trường.

Song, các động lực dài hạn như quá trình đô thị hóa, đầu tư hạ tầng quy mô lớn và sự mở rộng của các ngành công nghiệp, logistics vẫn tiếp tục tạo nền tảng cho sự phát triển của thị trường.

Trong bối cảnh đó, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới mang tính chọn lọc hơn, với trọng tâm chuyển dịch sang tính minh bạch, năng lực tài chính và khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực.

Dữ liệu phân tích Media Coding trong giai đoạn từ tháng 2/2025 đến tháng 1/2026 của Vietnam Report cho thấy 5 nhóm chủ đề được đề cập nhiều nhất trên truyền thông của các doanh nghiệp bất động sản trong nghiên cứu bao gồm: sản phẩm, tài chính/kết quả kinh doanh, hình ảnh/PR/scandals, cổ phiếu và chiến lược kinh doanh/M&A; trong đó các nội dung liên quan đến sản phẩm và dự án ghi nhận sự gia tăng đáng kể, chiếm 22,3% tổng lượng thảo luận – mức cao nhất trong ba giai đoạn khảo sát. Điều này phản ánh sự quan tâm của truyền thông đối với các hoạt động mở bán, triển khai dự án và nguồn cung mới khi thị trường dần có dấu hiệu phục hồi.

Trong khi đó, các chủ đề về hình ảnh/PR/scandals duy trì tỷ trọng tương đối ổn định quanh mức 10%, còn chiến lược kinh doanh/M&A tuy chiếm tỷ trọng nhỏ hơn nhưng có xu hướng tăng lên, đạt 7,7% trong giai đoạn gần nhất, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn đến các hoạt động tái cấu trúc và mở rộng chiến lược của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc và tái định hình.

Ngược lại, nhóm chủ đề tài chính/kết quả kinh doanh và cổ phiếu có xu hướng giảm tỷ trọng.Sau giai đoạn phục hồi tương đối rõ nét trong năm 2025, thị trường bất động sản bước sang năm 2026 với nhiều yếu tố thận trọng hơn từ phía chính sách tiền tệ.

Dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy đến cuối năm 2025, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản đạt khoảng 4,74 triệu tỷ đồng, tăng 36,24% so với năm trước và chiếm 25,53% tổng dư nợ toàn hệ thống.

Đáng chú ý, tín dụng dành cho hoạt động kinh doanh bất động sản đạt khoảng 2,16 triệu tỷ đồng, tăng 49,55%, tương đương gần 1,85 lần tốc độ tăng của tín dụng phục vụ tiêu dùng và sử dụng bất động sản. Điều này cho thấy dòng vốn ngân hàng trong năm 2025 chủ yếu chảy vào khu vực doanh nghiệp và chủ đầu tư dự án, trong khi tín dụng phục vụ nhu cầu mua nhà ở thực của cá nhân tăng chậm hơn.

Tốc độ tăng trưởng tín dụng cao của lĩnh vực bất động sản đã khiến cơ quan quản lý bắt đầu chuyển sang trạng thái kiểm soát chặt chẽ hơn trong năm 2026.

Theo Công văn số 11686/NHNN-CSTT ngày 31/12/2025 của Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng trong quý 1/2026 được giới hạn không vượt quá 25% chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm, đồng thời dư nợ cho vay bất động sản tại mỗi ngân hàng không được tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung.

Việc siết lại nhịp độ tăng trưởng tín dụng được xem là bước đi nhằm giảm rủi ro tập trung vốn vào lĩnh vực bất động sản sau giai đoạn tăng trưởng nóng, ông Vũ Đăng Vinh phân tích.

Song song với việc kiểm soát tín dụng, mặt bằng lãi suất vay mua nhà cũng có xu hướng tăng trở lại, tạo thêm áp lực lên khả năng tiếp cận vốn của người mua nhà.

Nếu trong năm 2025 nhiều gói vay ưu đãi được triển khai với mức lãi suất khoảng 5,5-6%/năm, thì đến đầu năm 2026 mức lãi suất ưu đãi phổ biến đã tăng lên khoảng 9-10%/năm.

Sau thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi tại nhiều ngân hàng được điều chỉnh lên 12–14%/năm, thậm chí có thời điểm tiệm cận 16%/năm. Chi phí vốn gia tăng nhanh đã làm thay đổi đáng kể kế hoạch tài chính của người vay, đặc biệt với đối tượng sử dụng đòn bẩy tài chính lớn.

Theo ông Vinhy, áp lực lãi vay càng trở nên rõ rệt khi mặt bằng giá bất động sản đã tăng mạnh. Trong năm 2025, giá căn hộ chung cư tăng bình quân 20-30%, một số khu vực ghi nhận mức tăng trên 40%, chủ yếu ở phân khúc trung và cao cấp.

Tại Hà Nội, giá bán sơ cấp căn hộ trung bình đạt khoảng 100 triệu đồng/m2, tăng 40%, trong khi tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 111 triệu đồng/m², tăng 23% so với năm trước. Giá biệt thự và nhà liền kề tăng khoảng 10-20%, còn giá đất nền trên thị trường thứ cấp tăng khoảng 20-25%, tập trung ở các khu vực có hạ tầng và quy hoạch rõ ràng.

Sự kết hợp giữa mặt bằng giá cao, chi phí vốn tăng và chính sách tín dụng thận trọng hơn có thể khiến sức cầu trên thị trường bất động sản chịu áp lực trong năm 2026, đặc biệt ở nhóm nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính.

Trong bối cảnh đó, thanh khoản thị trường được dự báo sẽ phân hóa rõ rệt hơn, tập trung vào các dự án có mức giá phù hợp với nhu cầu ở thực.

Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh, triển vọng các phân khúc bất động sản trong năm 2026 được đánh giá có sự phân hóa rõ rệt. Kết quả khảo sát của Vietnam Report cho thấy mức độ hấp dẫn của các phân khúc đầu tư dịch chuyển mạnh sang những phân khúc gắn với nhu cầu thực và có nền tảng chính sách hỗ trợ.

Nhà ở xã hội, chung cư giá rẻ được đánh giá có triển vọng tích cực nhất với điểm trung bình 4,36/5, phản ánh kỳ vọng lớn của doanh nghiệp và nhà đầu tư vào nhu cầu ở thực đang gia tăng, cùng với các chính sách thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội từ phía Chính phủ.

Xếp sau là bất động sản khu công nghiệp với 4,00 điểm, tiếp tục hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng, thúc đẩy kinh tế tư nhân và dòng vốn FDI vào lĩnh vực sản xuất.

Trong khi đó, các phân khúc mang tính đầu tư hoặc phụ thuộc nhiều vào chu kỳ tín dụng như đất nền, bất động sản nghỉ dưỡng hay nhà ở cao cấp được đánh giá thận trọng hơn do chịu tác động lớn từ mặt bằng lãi suất cao và thanh khoản thị trường chưa hoàn toàn phục hồi./.

